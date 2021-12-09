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Забайкалье получит около 200 млн рублей на защиту от паводков

Забайкалье получит около 200 млн рублей на защиту от паводков
Экономика,  Фото:pixabay.com
Регион готовится к паводкам 2022 года

Забайкальскому краю в 2022 году предусмотрено порядка 200 миллионов рублей на защиту населённых пунктов от паводковых вод. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

- Более 100 млн рублей планируется направить на строительство дамбы протяжённостью свыше двух км для защиты села Малета Петровск-Забайкальского района. В посёлке Приисковый Нерчинского района запланирован капремонт инженерных сооружений на реке Нерча на сумму почти 30 миллионов рублей», - говорится в сообщении со ссылкой на слова главы Минфина региона Веры Антроповой.

Также уточняется, что около 70 миллионов рублей будет направлено на проектно-изыскательские работы по строительству и реконструкции 5 объектов протяжённостью около 42 километров.

В министерстве финансов региона добавили, что средства распределены Забайкальскому краю на софинансирование государственных программ в области охраны водных объектов.
паводок

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