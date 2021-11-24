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В Иркутске грядут перемены на рынке загородного жилья

В Иркутске грядут перемены на рынке загородного жилья
Экономика,  Фото:pixabay.com
Новые правила строительства будут применяться только к новым посёлкам

Минстрой Иркутской области подготовил масштабный комплексный законопроект, регулирующий строительство малоэтажных жилых комплексов – организованных коттеджных посёлков, построенных индустриальным способом. Сообщает о нововведениях иркутский журналист Елена Герасимова. Планируется, что привлекать средства граждан для строительства новых малоэтажных жилых комплексов застройщики смогут только через эскроу-счета так же, как для многоквартирных домов.

Сами покупатели коттеджей в таких посёлках получат статус дольщиков. Регулирование финансирования строительства и продажи домов в таких поселках планируется максимально приблизить к правилам, действующим для многоквартирных домов. Новые правила будут применяться только к новым посёлкам и не будут относиться к уже существующим.

Нововведения не затронут дома на частных участках, для них правила не изменятся, они касаются только организованных посёлков.

- Есть плюсы у законопроекта – общие правила, унификация требований, объекты станут ликвиднее, менее рискованными для банков, это должно снизить ставки по ипотеке. Есть минусы, которые есть при проектном финансировании. В объем кредита не включены объекты социальной инфраструктуры, - пишет Елена Герасимова.
недвижимость

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