Бурятия получит на доплаты пенсионерам около 160 млн



В Бурятии на социальные доплаты пенсионерам дополнительно направят около 160 млн рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Дополнительное финансирование для Бурятии составит 150 млн рублей из федерального бюджета и 9,5 млн - из республиканского.



Всего же на региональные социальные доплаты неработающим пенсионерам в России направлено более 1,1 млрд рублей.



Финансирование получат 15 регионов. Среди них Бурятия, Карелия, Якутия, Еврейская автономная область, Забайкальский край, Амурская, Ленинградская, Магаданская, Мурманская и Новосибирская области, Ненецкий и Чукотский автономные округа. Вопрос о выделении финансирования был рассмотрен и одобрен на заседании правительства России 17 ноября.



Социальные доплаты получают неработающие пенсионеры, общая сумма материального обеспечения которых ниже прожиточного минимума, установленного в республике для этой категории граждан.



- Прожиточный минимум для пенсионеров в Бурятии на 2021 год установлен в размере 10372 руб. На сегодняшний день региональные доплаты получают 37,5 тыс жителей республики, - сообщили в правительстве Бурятии.



