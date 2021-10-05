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Суточный прирост COVID-19 в Бурятии вновь стал выше 100

Суточный прирост COVID-19 в Бурятии вновь стал выше 100
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Растёт число и госпитализированных пациентов, и тех, что лечатся амбулаторно

По данным управления Роспотребнадзора, в Бурятии за последние сутки выявили 102 заразившихся коронавирусом.

Суточный прирост вновь превысил отметку «100», хотя днём ранее был ниже этого уровня. Так, если вчера заболели 102 человека, позавчера их было 97, до этого 101, 103. Отметим, в сентябре ситуация была лучше.

Общее число случаев заражений COVID-19 в республике за всё время достигло 59 462. Из них 48% (28 586) приходится на жителей Улан-Удэ.

За всё время выздоровели от ковида 50 938 жителей Бурятии. Накануне вылечились 45 человек.

Умерли за прошедшие сутки ещё трое больных коронавирусом. Их точный возраст и даже пол оперштаб не раскрывает: известно лишь, что двое были старше 65 лет, а третий младше этого возраста. С начала пандемии от коронавируса скончались 1862 жителя Бурятии.

Ситуация с госпитализированными лучше не становится – за сутки их число вновь выросло. Сейчас в стационарах лечатся 596 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. Это на восемь человек больше, чем днём ранее.

В отделениях реанимации находятся 66 пациентов (из них старше 65 лет – 44). 31 человек – на ИВЛ.

В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 742 койки: занято – 596, свободно – 146 коек. Занятость коечного фонда составляет 80,3%.

Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 1347 человек. За сутки таких больных стало больше на 66.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 355 388 человек. Завершил вакцинацию 294 071 житель Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии готовятся к возможному высокому росту COVID-19, сообщили вчера глава минздрава республики и замруководителя управления Роспотребнадзора. В случае роста заболеваемости в Бурятии могут вернуть ограничительные меры.

Также накануне назвали районы, в которых идёт рост COVID-19. В их числе, например, Кабанский, который министр здравоохранения Евгения Лудупова назвала «медленно тлеющим ещё с третьей волны».
коронавирус профилактика

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