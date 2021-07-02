Выставка пройдёт во Владивостоке со 2 по 7 сентября
В Москве состоялось совещание о ходе подготовки выставки «Улица Дальнего Востока» (0+) в рамках VI Восточного экономического форума – 2021. В нём приняли участие представители полпредства президента России в ДФО, министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, субъектов Дальневосточного федерального округа и фонда Росконгресс.
- Мероприятия Восточного экономического форума – это представление Дальнего Востока на российском и международном уровнях. За пять лет проведения выставка «Улица Дальнего Востока» по праву стала настоящей жемчужиной форума. Эта экспозиция открывает участникам и гостям ВЭФ инвестиционный, экономический и культурный потенциал регионов Дальнего Востока, – отметил заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в ДФО Денис Андреев.
Выставка «Улица Дальнего Востока» будет открыта на набережной бухты Аякс кампуса ДВФУ со 2 по 7 сентября. На ней будут представлены уникальные особенности одиннадцати регионов Дальнего Востока, их экономический потенциал, туристические возможности и культурные традиции. В этом году на выставке впервые откроется специальная зона, где пройдёт часть мероприятий деловой программы ВЭФ. Со 2 по 4 сентября выставку смогут посетить гости и участники ВЭФ, с 5 по 7 сентября – все желающие.
Как рассказал заместитель директора фонда Росконгресс, директор Восточного экономического форума Игорь Павлов, сейчас утверждаются концепции павильонов субъектов Дальнего Востока и федеральных органов исполнительной власти, прорабатываются спортивная и культурная программы выставки. Особое внимание при проведении выставки в этом году будет уделено соблюдению противоэпидемиологических мер. Об этом сообщает пресс-служба министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Регионы ДФО покажут свой потенциал на «Улицах Дальнего Востока»
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