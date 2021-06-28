Россия возобновляет авиасообщение с Италией и США

Авиасообщение было приостановлено ещё в 2020 году



Россия с понедельника формально на взаимной основе возобновляет авиасообщение с США, Италией, Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Кипром и Северной Македонией. Авиасообщение с этими странами было приостановлено в 2020 году на фоне пандемии коронавируса. Соответствующее решение принял оперативный штаб по борьбе с коронавирусом 18 июня, сообщает ТАСС.



Это решение оперативного штаба означает, что при желании авиакомпании смогут возобновить полёты в указанные страны. На данный момент авиакомпании сообщили о готовности возобновить рейсы только в Италию, Болгарию и на Кипр.

