Авиасообщение было приостановлено ещё в 2020 году
Россия с понедельника формально на взаимной основе возобновляет авиасообщение с США, Италией, Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Кипром и Северной Македонией. Авиасообщение с этими странами было приостановлено в 2020 году на фоне пандемии коронавируса. Соответствующее решение принял оперативный штаб по борьбе с коронавирусом 18 июня, сообщает ТАСС.
Это решение оперативного штаба означает, что при желании авиакомпании смогут возобновить полёты в указанные страны. На данный момент авиакомпании сообщили о готовности возобновить рейсы только в Италию, Болгарию и на Кипр.
Россия возобновляет авиасообщение с Италией и США
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