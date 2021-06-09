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Улан-Удэ попал в тройку городов с максимальным ростом цен на квартиры

Улан-Удэ попал в тройку городов с максимальным ростом цен на квартиры
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Жильё сильно подорожало за последние три года

Столица Бурятии заняла третье место в рейтинге городов России с максимально подорожавшим за три года жильём. Об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы консалтинговой группы SRG.

Средняя стоимость одного квадратного жилья в мае 2018 года в Улан-Удэ составляла 44 тысячи 146 рублей, уже в мае 2021 года цена была в среднем 64 тысячи 819 рублей. Динамика – почти 47%.

На первом месте по темпам роста цен на квартиры находится Сочи. Средняя стоимость сочинского «квадрата» за три года выросла на 63 %, с 91 тысячи до 150 тысяч рублей, подсчитали в компании. Второе место по динамике у Балашихи (рост на 49 %).

- В первую пятёрку также входят Казань (45,89%) и Калининград (43,43%). Москва в этом рейтинге на 12-й позиции с ростом на 38,26%. Санкт-Петербург — восьмой с динамикой в 41,19%, - говорится в материале РБК.

Наименьший рост цен зафиксирован в Ростове-на-Дону (10 %), Кирове (12 %) и Челябинске (14 %).
недвижимость
 
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