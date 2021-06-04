Долги достигли почти 850 тысяч
В Кяхтинском районе Бурятии в прокуратуру поступило коллективное обращение работников муниципального унитарного предприятия «Водсервис». Предприятие накопило задолженность по заработной плате за два месяца в размере 847 тыс. рублей, сообщили в прокуратуре Бурятии.
- Прокурор района направил в мировой суд 23 заявления о выдаче судебных приказов о взыскании задолженности по заработной плате за март 2021 на общую сумму 451 тыс. рублей, которые 27 апреля удовлетворены. Решения мирового судьи в настоящее время находятся в службе судебных приставов Кяхтинского района на принудительном исполнении, - сообщили в прокуратуре.
Также директору предприятия внесено представление об устранении выявленных нарушений закона и объявлено предостережение. По результатам рассмотрения представления задолженность в сумме 396 тыс. рублей за февраль 2021 года погашена в полном объеме.
Кроме того, 17 мая прокурор района в отношении руководителя предприятия возбуждено административное производство по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы». Производство находится на рассмотрении.
В Бурятии муниципальное предприятие не платило зарплату
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