В Улан-Удэ капремонт трамвайных путей будет длиться всё лето

Трамвайное движение на Шишковку на некоторое время будет закрыто



В Улан-Удэ 15 мая начинается капитальный ремонт трамвайных путей, сообщили в пресс-службе мэрии. В этом году запланирован ремонт по четырём участкам:



- Улица Чертенкова - от улицы Юного Коммунара до улицы Сенчихина, участок протяжённостью 858 метров одиночного пути. Последний раз капитальный ремонт здесь проводился 24 года назад, в 1997 году.



- Улица Балтахинова - подход к Удинскому мосту со стороны улицы Балтахинова. Последний капитальный ремонт тут проводился в 1996 году.



- Улица Ключевская - от улицы Сахьяновой до улицы Лебедева, участок протяженность 457 метров одиночного пути. Капитальный ремонт не производился с момента строительства участка в 1970 года.



- Улица Сахьяновой - от остановки «Бурятский научный центр» до улицы Терешковой, участок протяженность 356 метров одиночного пути. Срок последнего капитального ремонта участка – 1993 год.



На улице Чертенкова капитальный ремонт трамвайных путей будет проводиться в выходные дни: 15 и 16 мая. В эти дни будет закрыто трамвайное движение на Шишковку, маршруты 1,2 и 5 будут отменены.



15 и 16 мая будут ходить временные маршруты №1А и №2А:



Маршрут № 1А (9 трамвайных вагонов с интервалом 5 – 12 минут). Путь следования: «Элеватор» - ул. Ботаническая - пр. Строителей - «Центральный рынок» - «Элеватор».

Маршрут № 2А, (9 трамвайных вагонов с интервалом 5 – 12 минут. Путь следования «Элеватор» - «Центральный рынок» - пр. Строителей - ул. Ботаническая - «Элеватор».



В ходе ремонта будет выполнен монтаж рельсошпальных решеток на железобетонной шпале, алюминотермитная сварка стыков рельс, которая минимизирует шум от колесных пар и создает более комфортные условия для проезда пассажиров.



Общая стоимость работ составляет более 96 миллионов рублей.



Закончить капитальный ремонт трамвайных путей планируется к концу августа.



В прошлом году Улан-Удэ отремонтировали 2,3 км трамвайных путей. Эти работы обошлись более чем 95 млн руб.





