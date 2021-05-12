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В Улан-Удэ капремонт трамвайных путей будет длиться всё лето

В Улан-Удэ капремонт трамвайных путей будет длиться всё лето
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Трамвайное движение на Шишковку на некоторое время будет закрыто

В Улан-Удэ 15 мая начинается капитальный ремонт трамвайных путей, сообщили в пресс-службе мэрии. В этом году запланирован ремонт по четырём участкам:

- Улица Чертенкова - от улицы Юного Коммунара до улицы Сенчихина, участок протяжённостью 858 метров одиночного пути. Последний раз капитальный ремонт здесь проводился 24 года назад, в 1997 году.

- Улица Балтахинова - подход к Удинскому мосту со стороны улицы Балтахинова. Последний капитальный ремонт тут проводился в 1996 году.

- Улица Ключевская - от улицы Сахьяновой до улицы Лебедева, участок протяженность 457 метров одиночного пути. Капитальный ремонт не производился с момента строительства участка в 1970 года.

- Улица Сахьяновой - от остановки «Бурятский научный центр» до улицы Терешковой, участок протяженность 356 метров одиночного пути. Срок последнего капитального ремонта участка – 1993 год.

На улице Чертенкова капитальный ремонт трамвайных путей будет проводиться в выходные дни: 15 и 16 мая. В эти дни будет закрыто трамвайное движение на Шишковку, маршруты 1,2 и 5 будут отменены.

15 и 16 мая будут ходить временные маршруты №1А и №2А:

Маршрут № 1А (9 трамвайных вагонов с интервалом 5 – 12 минут). Путь следования: «Элеватор» - ул. Ботаническая - пр. Строителей - «Центральный рынок» - «Элеватор».
Маршрут № 2А, (9 трамвайных вагонов с интервалом 5 – 12 минут. Путь следования «Элеватор» - «Центральный рынок» - пр. Строителей - ул. Ботаническая - «Элеватор».

В ходе ремонта будет выполнен монтаж рельсошпальных решеток на железобетонной шпале, алюминотермитная сварка стыков рельс, которая минимизирует шум от колесных пар и создает более комфортные условия для проезда пассажиров.

Общая стоимость работ составляет более 96 миллионов рублей.

Закончить капитальный ремонт трамвайных путей планируется к концу августа.

В прошлом году Улан-Удэ отремонтировали 2,3 км трамвайных путей. Эти работы обошлись более чем 95 млн руб.


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