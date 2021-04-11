Посевная площадь в Забайкалье вырастет на 8%
В Забайкальском крае впервые за много лет будет посеян подсолнечник. Его посевная площадь составит почти две тысячи гектаров, сообщает минсельхоз Забайкалья.
В целом в 2021 года посевная площадь сельскохозяйственных культур в Забайкальском крае вырастет на 8%.
- По прогнозу общая площадь посевов составит 203 тысячи гектаров, что на 8% выше уровня прошлого года. Зерновые и зернобобовые культуры будут посеяны на 126 тысячах гектаров, рапс – на 26 тысячах гектаров, лен – на 2,6 тысячах гектаров, кормовые культуры – на 30 тысячах гектаров, - сообщил руководитель регионального аграрного ведомства Денис Бочкарев.
Также аграриям предстоит посадить овощи и картофель на 1,3 тысячи гектаров.
В Забайкалье впервые за несколько лет посеют подсолнечник
Экономика, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Экономика, 11.04.2021
Возможные ограничения будут представлять собой запрет на чартерные рейсы
Об этом сообщили в Бурятстате
Выросли в цене овощи
В других городах аренда квартир становится доступнее, но в Улан-Удэ обратная ситуация
Экономика, 31.03.2021
Будет отремонтировано чуть более 300 метров дороги
Шестая солнечная электростанция появилась в республике
Забайкальский край в рейтинге обогнал Бурятию
В том числе на Верхней Берёзовке проложат велодорожку
Недовольны своей профессией 30% опрошенных
Экономика, 29.03.2021
Аэропорт Иркутска перешёл на весенне-летнее расписание
Экономика, 28.03.2021
«Просто без слов», - прокомментировал глава Бурятии
Экономика, 25.03.2021
Зампред правительства Антон Виноградов объяснил, чем будут завлекать резидентов
Экономика, 24.03.2021
Федеральные министерства и полпред президента в ДФО поддержали переход Бурятии в ценовую зону теплоснабжения
Экономика, 24.03.2021
Нехватка персонала на рынке труда Бурятии сохраняется
Экономика, 23.03.2021
Названа отрасль, где больше всего зарабатывают жители Бурятии