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В Забайкалье впервые за несколько лет посеют подсолнечник

В Забайкалье впервые за несколько лет посеют подсолнечник
Экономика,  Фото:pixabay.com
Посевная площадь в Забайкалье вырастет на 8%

В Забайкальском крае впервые за много лет будет посеян подсолнечник. Его посевная площадь составит почти две тысячи гектаров, сообщает минсельхоз Забайкалья.

В целом в 2021 года посевная площадь сельскохозяйственных культур в Забайкальском крае вырастет на 8%.

- По прогнозу общая площадь посевов составит 203 тысячи гектаров, что на 8% выше уровня прошлого года. Зерновые и зернобобовые культуры будут посеяны на 126 тысячах гектаров, рапс – на 26 тысячах гектаров, лен – на 2,6 тысячах гектаров, кормовые культуры – на 30 тысячах гектаров, - сообщил руководитель регионального аграрного ведомства Денис Бочкарев.

Также аграриям предстоит посадить овощи и картофель на 1,3 тысячи гектаров.

сельское хозяйство посевная
 
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