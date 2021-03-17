В Улан-Удэ полкилометра дороги отремонтируют за 4,7 млн

Дорогу отремонтируют в Истоке



В этом году в столице Бурятии отремонтируют дорогу по улице Природная в посёлке Исток, сообщили в пресс-службе мэрии.



Дорожники отремонтируют участок дороги протяжённостью 570 метров, который начинается у остановки «магазин «Солнышко» и заканчивается возле детского сада «Колобок».



- Последний ремонт на этой дороге проводился много лет назад. Сейчас она в неудовлетворительном состоянии - имеется большое количество трещин асфальтобетонного покрытия, ям и выбоин, - сообщил начальник управления дорожного строительства комитета по строительству администрации Улан-Удэ Павел Малых.



В ходе ремонта подрядная организация «Доринвест» заменит старое асфальтобетонное покрытие и построит тротуары. Также дорожники установят предупреждающие знаки, нанесут разметку.



На ремонт выделено около 4,7 млн рублей.



Дорожники приступят к работам при наступлении благоприятных погодных условий и планируют завершить до 30 сентября.







