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В Улан-Удэ полкилометра дороги отремонтируют за 4,7 млн

В Улан-Удэ полкилометра дороги отремонтируют за 4,7 млн
Экономика,  Фото:администрация Улан-Удэ
Дорогу отремонтируют в Истоке

В этом году в столице Бурятии отремонтируют дорогу по улице Природная в посёлке Исток, сообщили в пресс-службе мэрии.

Дорожники отремонтируют участок дороги протяжённостью 570 метров, который начинается у остановки «магазин «Солнышко» и заканчивается возле детского сада «Колобок».

- Последний ремонт на этой дороге проводился много лет назад. Сейчас она в неудовлетворительном состоянии - имеется большое количество трещин асфальтобетонного покрытия, ям и выбоин, - сообщил начальник управления дорожного строительства комитета по строительству администрации Улан-Удэ Павел Малых.

В ходе ремонта подрядная организация «Доринвест» заменит старое асфальтобетонное покрытие и построит тротуары. Также дорожники установят предупреждающие знаки, нанесут разметку.

На ремонт выделено около 4,7 млн рублей.

Дорожники приступят к работам при наступлении благоприятных погодных условий и планируют завершить до 30 сентября.



дорожный ремонт дороги
 
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