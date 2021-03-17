Только у 2% дальневосточников нет проблем с деньгами после увольнения

«Подушкой безопасности» после увольнения чаще всего становятся сбережения
Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, провела опрос соискателей и выяснила, испытывают ли жители Дальнего Востока финансовые трудности при поиске работы.
49% опрошенных дальневосточников, которые находятся в поисках работы, сообщили, что у них появились некоторые трудности с деньгами, но пока с ними удается справляться, ещё 15% отмечают, что сложности есть, но они почти незаметны. 34% жителей Дальневосточного федерального округа посетовали на серьёзные финансовые проблемы. Вообще не испытывают проблем с деньгами только 2% нетрудоустроенных жителей округа.
- Интересно, что при поиске работы наибольшие проблемы с деньгами чаще всего испытывают рабочий персонал, представители сфер транспорта и безопасности – среди этих респондентов наиболее велика доля тех, кто сообщил о возникновении серьёзных финансовых трудностей. Проще всего этот период переживают медики, специалисты по управлению персоналом и высший менеджмент – среди этих респондентов чаще всего встречают те, кто вообще не столкнулся с финансовыми сложностями, оставшись без работы, - отмечает Ксения Аверина, директор hh.ru Дальний Восток.
«Подушкой безопасности» после увольнения чаще всего становятся сбережения. Об этом заявили 58% тех, кто избежал финансовых трудностей. 36% поддерживают родственники. 22% сообщили, что их бывший работодатель выплатил достойную компенсацию, которой пока хватает. 13% временно работают на фрилансе, 4% живут на доход от сдачи недвижимости.
Среди тех жителей Дальнего Востока, которые не испытывают финансовых сложностей после увольнения, 32% признались, что смогут продержаться ещё неделю, после чего начнутся проблемы с деньгами, 21% - ещё две недели, 19% - около четырёх недель, 26% - более месяца. 2% дальневосточников уверены, что у них никогда не возникнет финансовых трудностей из-за отсутствия работы.
В любом случае, 53% жителей ДФО вынуждены были серьёзно сократить свои расходы после увольнения, ещё 28% отчасти урезали траты на повседневные нужды. 15% сообщили, что просто стали больше внимания обращать на цены и отложили дорогостоящие покупки. У 4% расходы никак не изменились.
Только у 2% дальневосточников нет проблем с деньгами после увольнения
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