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В Бурятии выделили дополнительные деньги на авиамониторинг пожаров

В Бурятии выделили дополнительные деньги на авиамониторинг пожаров
Экономика, 
При пятом классе пожарной опасности авиапатрулирование необходимо проводить не менее трёх раз в день

Дополнительное финансирование – 15,1 млн рублей – из республиканского бюджета направят на мониторинг лесных пожарных в Бурятии.

- В пожароопасный сезон при пятом, высоком классе пожарной опасности авиапатрулирование необходимо проводить не менее трёх раз в день. Увеличение кратности авиационного мониторинга позволит более оперативно выявлять очаги лесных пожаров и принимать все меры к их ликвидации, - отметил первый заместитель руководителя республиканского агентства лесного хозяйства Дмитрий Баклашкин.

Всего из федерального бюджета на охрану лесов от пожаров Бурятии в этом году выделено 394 млн рублей, 117,7 млн из них – на авиамониторинг.

В рамках подготовки к пожароопасному сезону сводный план тушения лесных пожаров в республике проходит последние этапы согласования. Сотрудники лесхозов готовят технику и оборудование, готовность которой покажут итоги смотров и командно-штабных учений, а в конце марта планируются профилактические мероприятия. Лесники проложат и очистят более двух тысяч км минерализованных полос, которые в случае лесного пожара не дадут огню распространиться. Также сотрудники лесхозов проведут противопожарные выжигания, установят аншлаги и баннеры.

- В прошлом году первые пожары были уже в начале апреля. В части районах снежный покров незначительный, весна ожидается теплой. Необходимо очень хорошо подготовиться и встретить пожароопасный сезон достойно. Сейчас подготовка идет, уверен, готовность будет высокая, - отметил зампред правительства Петр Мордовской.


По информации правительства Бурятии


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