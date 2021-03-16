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В Улан-Удэ отремонтируют разбитую дорогу на улице Строителей

В Улан-Удэ отремонтируют разбитую дорогу на улице Строителей
Экономика,  Фото:администрация Улан-Удэ
Ремонт обойдётся в 4,4 млн рублей

В этом году в столице Бурятии отремонтируют разбитый участок дороги в жилом секторе по улице Строителей – а именно от улицы Дорожная до дома №39.

- Дорога находится в аварийном состоянии, много ям и выбоин. Ремонт на ней проходил несколько десятков лет назад, - рассказал начальник управления дорожного строительства комитета по строительству Павел Малых.

Будет отремонтирован участок протяжённостью 350 метров. Дорожники уберут старое асфальтобетонное покрытие с дороги и покроют её новым, заменят бортовые камни, установят предупреждающие знаки, нанесут дорожную разметку. Кроме этого, на дороге впервые появятся тротуары.

Работы будет проводить подрядная организация ООО «СК Арсенал». На ремонт по результатам торгов было выделено около 4,4 млн рублей.

С наступлением благоприятных погодных условий подрядчик приступит к первым работам. Сроки проведения работ с 1 августа до 30 сентября.


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