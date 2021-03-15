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Бурятия вошла в число регионов с большим уровнем безработицы

Бурятия вошла в число регионов с большим уровнем безработицы
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Аналитики выяснили, сколько месяцев в среднем жители Бурятии ищут работу

Бурятия занимает 77 место среди 85 российских регионов в рейтинге по уровню безработицы по итогам ноября 2020-января 2021 года. Это следует из исследования РИА Новости, подготовленного на основе данных Росстата.

Уровень безработицы в Бурятии составляет 10,8%, а изменение уровня безработицы к аналогичному периоду 2019-2020 гг. составило 1,4 процентных пункта. Среднее время поиска работы в третьем квартале 2020 года в республике – 7,2 месяца, говорится в исследовании РИА Новости.

По итогам исследования самый низкий уровень безработицы наблюдается в Ямало-Ненецком автономном округе (2,5%). Годом ранее первую строчку занимала Москва. Следом за ЯНАО расположились Ханты-Мансийский автономный округ-Югра (3,2%), Санкт-Петербург (3,3%), Татарстан (3,3%) и Москва (3,4%). По итогам прошлогоднего рейтинга в лидирующую группу входила и Московская область, которая сейчас занимает лишь восьмую позицию с 4%.

- Наиболее сложная ситуация в Ингушетии, где уровень безработицы составил 31,6%, в Чечне – 20,6%, в Туве – 16,9%, в Кабардино-Балкарии – 16,3%, в Дагестане – 16,3%, республике Алтай – 16,1%. Как отмечают эксперты, кризис существенно осложнил ситуацию на рынках труда в этих регионах, где и так всегда было непросто найти работу, - говорится в материале РИА Новости.

Уровень безработицы в большинстве регионов РФ по итогам ноября 2020 - января 2021 года вырос и составил в целом по стране 5,9%, что на 1,3 пункта выше, чем годом ранее. Как полагают эксперты, в 2021 году можно ожидать улучшения ситуации на рынке труда по мере восстановления экономики. К концу года, по их оценкам, уровень безработицы может составить около 5%, при этом состав лидеров и аутсайдеров рейтинга не претерпит существенных изменений.
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