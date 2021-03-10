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Строители Бурятии больше всего жалуются на нехватку рабочих

Строители Бурятии больше всего жалуются на нехватку рабочих
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Почти половина стройфирм Бурятии оценила ситуацию на своих предприятиях как неблагоприятную

Бурятстат провёл обследование деловой активности строительных организаций за первый квартал 2021 года. В пресс-службе Бурятстата сообщили, что 47% опрошенных оценили экономическую ситуацию на своих предприятиях как неблагоприятную.

- 47 % опрошенных руководителей оценили экономическую ситуацию на своих предприятиях как «неблагоприятную», 53 % как «благоприятную» и «удовлетворительную», - уточнили в службе статистики.

Средняя обеспеченность заказами у строительных организаций по сравнению с прошлым кварталом не изменилась и составила пять месяцев.

Среди факторов, сдерживающих деятельность строительных организаций, 43 % респондентов констатировали «недостаток квалифицированных рабочих», 42 % - «неплатежеспособность заказчиков», 30 % - «высокий уровень налогов», 27 % - «недостаток заказов на работы», 27% - «высокая стоимость материалов, конструкций, изделий», 13 % - «высокий процент коммерческого кредита».

72% опрошенных руководителей прогнозируют рост цен на строительные материалы, 34% прогнозируют рост цен на строительно-монтажные работы. 51% всех опрошенных руководителей предполагают, что инвестиции организации останутся без изменений.


строительство строительный бизнес
 
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