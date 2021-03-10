Строители Бурятии больше всего жалуются на нехватку рабочих

Почти половина стройфирм Бурятии оценила ситуацию на своих предприятиях как неблагоприятную



Бурятстат провёл обследование деловой активности строительных организаций за первый квартал 2021 года. В пресс-службе Бурятстата сообщили, что 47% опрошенных оценили экономическую ситуацию на своих предприятиях как неблагоприятную.



- 47 % опрошенных руководителей оценили экономическую ситуацию на своих предприятиях как «неблагоприятную», 53 % как «благоприятную» и «удовлетворительную», - уточнили в службе статистики.



Средняя обеспеченность заказами у строительных организаций по сравнению с прошлым кварталом не изменилась и составила пять месяцев.



Среди факторов, сдерживающих деятельность строительных организаций, 43 % респондентов констатировали «недостаток квалифицированных рабочих», 42 % - «неплатежеспособность заказчиков», 30 % - «высокий уровень налогов», 27 % - «недостаток заказов на работы», 27% - «высокая стоимость материалов, конструкций, изделий», 13 % - «высокий процент коммерческого кредита».



72% опрошенных руководителей прогнозируют рост цен на строительные материалы, 34% прогнозируют рост цен на строительно-монтажные работы. 51% всех опрошенных руководителей предполагают, что инвестиции организации останутся без изменений.





