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В Улан-Удэ дорогу к дацану отремонтируют почти за 8 млн

В Улан-Удэ дорогу к дацану отремонтируют почти за 8 млн
Экономика,  Фото:администрация Улан-Удэ
Будет отремонтировано 500 метров дороги

В этом году в Улан-Удэ запланирован ремонт на участке дороги протяжённостью около 500 метров по ул. Красногвардейская, Заудинская. Об этом сообщили в администрации города.

Дорога располагается в густонаселённом жилом секторе Октябрьского района. По этой дороге идёт подъездной путь к дацану «Гандан Жамба Лин», а также к благотворительному фонду «Подари мне жизнь».

На данный момент на дороге имеется большое количество трещин асфальтобетонного покрытия, ям и выбоин. Дорожники уберут старое асфальтобетонное покрытие, выровняют дорогу и полностью заменят дорожные бортовые камни. Будут установлены предупреждающие знаки, нанесены дорожные разметки. Появится новый тротуар.

Контракт на строительство заключен. Проводить работу будет подрядная организация ООО «СК Олимп». Срок завершения работ – до 31 августа.

Всего на ремонт участка выделено около 7,8 млн рублей.




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