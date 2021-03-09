Будет отремонтировано 500 метров дороги
В этом году в Улан-Удэ запланирован ремонт на участке дороги протяжённостью около 500 метров по ул. Красногвардейская, Заудинская. Об этом сообщили в администрации города.
Дорога располагается в густонаселённом жилом секторе Октябрьского района. По этой дороге идёт подъездной путь к дацану «Гандан Жамба Лин», а также к благотворительному фонду «Подари мне жизнь».
На данный момент на дороге имеется большое количество трещин асфальтобетонного покрытия, ям и выбоин. Дорожники уберут старое асфальтобетонное покрытие, выровняют дорогу и полностью заменят дорожные бортовые камни. Будут установлены предупреждающие знаки, нанесены дорожные разметки. Появится новый тротуар.
Контракт на строительство заключен. Проводить работу будет подрядная организация ООО «СК Олимп». Срок завершения работ – до 31 августа.
Всего на ремонт участка выделено около 7,8 млн рублей.
В Улан-Удэ дорогу к дацану отремонтируют почти за 8 млн
Экономика, Фото:
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