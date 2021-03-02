Начальная цена – 495 млн рублей
100% акций ПАО «Аэропорт Братск» выставлены на открытый аукцион, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на аналитическую систему «СПАРК-Интерфакс».
На продажу предложены 55,084 млн обыкновенных акций. Начальная цена пакета - 495,17 млн рублей. Заявки на аукцион принимаются до 5 апреля, торги назначены на 9 апреля, уточняет «Интерфакс».
Аэропорт находится в восьми километрах от Братска. Его взлётно-посадочная полоса позволяет принимать воздушные суда без ограничений по максимальной взлётной массе, в том числе Boeing-747/777/767, Ил-96. Это запасной аэропорт для Иркутска.
Аэропорт Братска выставили на торги
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