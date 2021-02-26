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Хлебопёкам Бурятии компенсируют часть затрат

Хлебопёкам Бурятии компенсируют часть затрат
Экономика,  Фото:pixabay.com
Условием получения субсидии станет обязательство о неповышении цен

Между правительством Бурятии и минсельхозом России подписано соглашение о предоставлении средств на субсидию, компенсирующую предприятиям хлебопекарной промышленности часть затрат на реализацию произведённого и реализованного хлеба и хлебобулочных изделий. Подобные меры приняты в целях стабилизации цен на хлеб и хлебобулочные изделия.

Правительством республики утверждён порядок предоставления субсидии. На её выплату правительством России выделено 9,7 млн рублей из федерального бюджета. Софинансирование из республиканского бюджета составило 624,7 тысяч рублей.

Субсидии предоставляются предприятиям хлебопекарной промышленности на компенсацию части затрат из расчёта 2000 рублей на реализацию 1 тонны произведённых и реализованных хлебобулочных изделий и хлеба (без учёта НДС).

За субсидией в минсельхоз Бурятии могут обратиться предприятия хлебопекарной промышленности республики, занимающиеся производством хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения (со сроком годности менее 5 суток) и имеющие соответствующий код экономической деятельности - 10.71.1.

Одним из обязательных условий получения субсидии является обязательство о неповышении в месяц получения субсидии цены на хлеб и хлебобулочные изделия по отношению к средней цене, сложившейся у предприятия, в месяце, предшествующему месяцу получения субсидии. Об этом сообщает пресс-служба минсельхозпрода РБ.
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