В Бурятии с трудом одобрили субсидию в 20 млн «ЭкоАльянсу»

Против законопроекта выступала Счётная палата и прокуратура



Региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами «ЭкоАльянс» получит из бюджета Бурятии субсидию в 20 млн рублей. Также приняты новые условия предоставления государственной гарантии АО «Республиканский мусороперерабатывающий завод», который, в свою очередь, является учредителем ООО «ЭкоАльянс» с долей 50%. Соответствующие изменения внесены в бюджет Бурятии. Вопрос почти два часа обсуждали сегодня на сессии Народного Хурала.



Необходимость субсидии «ЭкоАльянсу» объяснили кассовым разрывом между начисленными доходами за коммунальные услуги и фактически поступающими. В результате чего ежемесячно накапливается кредиторская задолженность перед перевозчиками мусора и объектами его захоронения.



Коммунист Баир Цыренов во время обсуждения назвал «ЭкоАльянс» «мертворождённым ребёнком».



- Это было очевидно с самого начала, об этом многие выступали, мы об этом говорили. В самом начале мы «простили» им налоги 3,7 млн рублей, после этого было 200 млн госгарантии, сейчас 136 млн госгарантии. Плюс 20 млн сверху деньгами. При этом половина «ЭкоАльянса» принадлежит республике, не контрольный пакет. В случае если компания банкротится, бюджет республики полностью несет эту ответственность, будет выплачивать все эти обязательства, а в случае, если каким-то чудом «ЭкоАльянс» выходит в прибыль, мы почему-то прибыль должны делить по всей видимости пополам. Где логика? – возмутился Баир Цыренов.



Как оказалось, у Счетной палаты Бурятии и прокуратуры республики тоже есть вопросы по законопроекту. «20 млн никакими расчётами необоснованно», - - заявил председатель Счётной палаты республики Евгений Пегасов.



- Мы в своём заключении отразили, что 20 млн никакими расчётами необоснованно, и порядок предоставления субсидии тоже нам не был представлен вчера. Второе положение нашего заключения – мы предложили, чтобы не просто безвозмездно отдавать субсидии, а через увеличение доли республики в учредительном капитале «ЭкоАльянса». Таким образом решится задача пополнения оборотными средствами предприятия, и доля республики станет не пять тысяч, а 20 млн 5 тысяч, - объяснил Пегасов.



Прокуратура также выступила против.



- То, что касается 20 млн, мнение прокуратуры не изменилось. Мы считаем, что выделение субсидии происходит вопреки требованиям статьи 65 и 78 Бюджетного кодекса РФ, в отсутствие нормативно-правового акта, регулирующего порядок, условия, цели предоставления данной субсидии, - заявила представитель прокуратуры Бурятии.



В ходе горячего обсуждения депутат Николай Дашеев призвал поддержать поправки. Он заявил, что «пока правительство не утвердит этот порядок, деньги никуда перегоняться не будут», а поправку можно вполне принять.



- Давайте не будем говорить о том, что нас толкают на нарушения закона. Фактически мы можем принять поправку, и то, что сказала прокуратура, что порядок правительством на сегодня не утверждён, это не говорит о том, что мы не можем утвердить поправку. Мы можем это сделать, но хотелось, чтобы мы чётко понимали, пока правительство не утвердит этот порядок, деньги никуда перегоняться не будут, - пояснил Николай Дашеев.



Баир Цыренов предложил отдельно голосовать за пакет изменений в бюджет на текущий год и отдельно конкретно за поправку по «ЭкоАльянсу». Сперва большинство депутатов предложение поддержало. Это означало, что депутаты могли принять другие поправки в бюджет, но отклонить вопрос по мусорном оператору. Однако после перерыва вопрос внезапно поставили на переголосование. Теперь настроение у депутатов изменилось, и они отклонили предложение, который сами же поддержали 15 минут назад.



В итоге законопроект в двух чтениях был принят. Заместитель председателя Хурала Цырен-Даши Доржиев строго обратился к первому зампреду правительства Бурятии Всеволоду Мухину.



- Мы закон приняли, постановление приняли, но закон с прокуратурой и Счетной палатой не отрегулировали, поэтому я просил вас, Всеволод Васильевич, написать постановляющую часть, чтобы в какой срок определить, отработать, все вопросы снять. Будем записывать или будем привыкать - на халяву прописали в нарушение законов, значит? А потом виноватого искать. Надо быть логичными, - отрезал Доржиев.

