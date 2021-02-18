В Ильинке в Бурятии отремонтируют четыре улицы

Экономика, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Подготовительные работы уже ведутся



В селе Ильинка Прибайкальского района Бурятии отремонтируют ещё четыре улицы. В этом году запланирован ремонт улиц Октябрьская, Титова, Новая и переулок Клубный, сообщили в пресс-службе минтранса Бурятии.



На состояние этих улиц от местных жителей поступало много жалоб. Ямы, трещины, где-то уже имеется глубокая колея, местами асфальтобетон разрушен до основания,



Улицы Октябрьская, Титова, Новая и переулок Клубный являются частью дорожной сети села. Это улицы с высокой плотностью застройки, в том числе на некоторых располагаются социально значимые объекты. Например, на Октябрьской находится районный суд, ЖКХ «Ильинка», здание сельской администрации, а переулок Клубный является связующим звеном улиц Советская и Коммунистическая. На последней расположен детский сад, здание банка.



Подготовительные работы уже ведутся, к ремонту подрядчики приступят в марте-апреле.

