 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

18 февраля

17 февраля

Популярное

В Ильинке в Бурятии отремонтируют четыре улицы

В Ильинке в Бурятии отремонтируют четыре улицы
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Подготовительные работы уже ведутся

В селе Ильинка Прибайкальского района Бурятии отремонтируют ещё четыре улицы. В этом году запланирован ремонт улиц Октябрьская, Титова, Новая и переулок Клубный, сообщили в пресс-службе минтранса Бурятии.

На состояние этих улиц от местных жителей поступало много жалоб. Ямы, трещины, где-то уже имеется глубокая колея, местами асфальтобетон разрушен до основания,

Улицы Октябрьская, Титова, Новая и переулок Клубный являются частью дорожной сети села. Это улицы с высокой плотностью застройки, в том числе на некоторых располагаются социально значимые объекты. Например, на Октябрьской находится районный суд, ЖКХ «Ильинка», здание сельской администрации, а переулок Клубный является связующим звеном улиц Советская и Коммунистическая. На последней расположен детский сад, здание банка.

Подготовительные работы уже ведутся, к ремонту подрядчики приступят в марте-апреле.
дороги дорожный ремонт
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Ильинке в Бурятии отремонтируют четыре улицы
В Ильинке в Бурятии отремонтируют четыре улицы
Экономика, 18.02.2021
Подготовительные работы уже ведутся

«Победу» удалось удержать в Бурятии
«Победу» удалось удержать в Бурятии
Экономика, 17.02.2021
Новостью обрадовал Алексей Цыденов
Власти Бурятии заявили об отсутствии бензинового кризиса
Власти Бурятии заявили об отсутствии бензинового кризиса
Экономика, 17.02.2021
В соседней Иркутской области наблюдается дефицит топлива
Новый резидент ТОР «Бурятия» займётся добычей золота
Новый резидент ТОР «Бурятия» займётся добычей золота
Экономика, 10.02.2021
Разработка заброшенного рудника началась в Окинском районе
Эксперты заявили об устойчивом росте промышленности Бурятии
Эксперты заявили об устойчивом росте промышленности Бурятии
Экономика, 07.02.2021
Бурятия в числе двух регионов ДФО, где объёмы промышленного производства не снизились, а выросли
Ипотечные ставки в Бурятии оказались одними из самых низких
Ипотечные ставки в Бурятии оказались одними из самых низких
Экономика, 05.02.2021
Среднюю ипотечную ставку в Бурятии назвал Центробанк
Минстрой Бурятии сообщил о планах строительства на 6 млрд
Минстрой Бурятии сообщил о планах строительства на 6 млрд
Экономика, 05.02.2021
Министр строительства Бурятии рассказал о работе в 2020 году  
В Бурятии «подорожали» джидинские волки
В Бурятии «подорожали» джидинские волки
Экономика, 04.02.2021
Волки стали в два-три раза чаще выходить в населённые пункты
В Бурятии торговые сети договорились не повышать цены на сахар и масло
В Бурятии торговые сети договорились не повышать цены на сахар и масло
Экономика, 04.02.2021
К соглашению о сдерживании цен присоединились четыре торговые сети
Дорогу в сотые кварталы Улан-Удэ отремонтируют за 14 млн
Дорогу в сотые кварталы Улан-Удэ отремонтируют за 14 млн
Экономика, 03.02.2021
Последний раз дорогу здесь ремонтировали несколько десятков лет назад
Микрозаймы в Бурятии чаще всего берут продавцы
Микрозаймы в Бурятии чаще всего берут продавцы
Экономика, 03.02.2021
Эксперты раскрыли, представители какие профессий берут больше всех микрозаймов в Бурятии
Дамбу в Улан-Удэ планируют начать строить в 2022 году
Дамбу в Улан-Удэ планируют начать строить в 2022 году
Экономика, 02.02.2021
В зоне возможного затопления живёт более 48 тысяч человек
Дорогу к «Улан-Удэстальмосту» отремонтируют
Дорогу к «Улан-Удэстальмосту» отремонтируют
Экономика, 02.02.2021
Работы планируется завершить до 1 октября
В Улан-Удэ задумали новые трамвайные маршруты
В Улан-Удэ задумали новые трамвайные маршруты
Экономика, 02.02.2021
В первую очередь для этого нужно больше водителей трамвая

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^