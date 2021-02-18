Подготовительные работы уже ведутся
В селе Ильинка Прибайкальского района Бурятии отремонтируют ещё четыре улицы. В этом году запланирован ремонт улиц Октябрьская, Титова, Новая и переулок Клубный, сообщили в пресс-службе минтранса Бурятии.
На состояние этих улиц от местных жителей поступало много жалоб. Ямы, трещины, где-то уже имеется глубокая колея, местами асфальтобетон разрушен до основания,
Улицы Октябрьская, Титова, Новая и переулок Клубный являются частью дорожной сети села. Это улицы с высокой плотностью застройки, в том числе на некоторых располагаются социально значимые объекты. Например, на Октябрьской находится районный суд, ЖКХ «Ильинка», здание сельской администрации, а переулок Клубный является связующим звеном улиц Советская и Коммунистическая. На последней расположен детский сад, здание банка.
Подготовительные работы уже ведутся, к ремонту подрядчики приступят в марте-апреле.
В Ильинке в Бурятии отремонтируют четыре улицы
Экономика, Фото:
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