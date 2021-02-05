Ипотечные ставки в Бурятии оказались одними из самых низких

Среднюю ипотечную ставку в Бурятии назвал Центробанк
Средняя процентная ставка по выданным в 2020 году ипотечным кредитам в России составила 7,62% годовых. Об этом сообщается в информационном бюллетене Центробанка «Сведения о рынке ипотечного жилищного кредитования в России».
Согласно данным Банка России, максимальная ставка по ипотеке среди всех российских регионов зафиксирована в Ингушетии – 8,35%. Средние ставки выше 8% отмечены в Туве (8,22%), Севастополе (8,11%), Чечне (8,11%) и в Крыму (8,09%).
Что касается самых низких ипотечных ставок - ниже 7%, то по итогам 2020 года они были в Якутии (6,3%), Приморском крае (6,5%), Амурской области (6,7%), Бурятии (6,82%) и Сахалинской области (6,88%).
Такая средняя ипотечная ставка в Бурятии объясняется «дальневосточной» ипотекой по 2%, которая выдаётся на новостройки. Эту ипотеку всего под 2% годовых могут получить супруги, возраст которых не превышает 35 лет, или человек (также не старше 35 лет), не состоящий в браке, но имеющий ребёнка. Пока действие программы рассчитано до конца 2024 года.
Однако не всё столь радужно: из-за низкой ставки резко взлетели цены на жильё в Бурятии. Причем, наряду с ростом цен на квартиры на первичном рынке, подорожала и «вторичка». Год назад ситуацию глава Бурятии Алексей Цыденов комментировал следующим образом:
«Комментарий один, безобразие, конечно. Мы с застройщиками нашими уже встречались, акцентировали внимание на необходимости сдерживания цен. Ориентироваться будем работать с теми, кто цены сдерживает. Кто подходит ответственно к ценовой политике, мы тем в первую очередь будем помогать с инфраструктурой, дороги подводить туда, социальные объекты строить там, где застройщики ответственные. А с застройщиками, которые идут на повышение цены, мы не дружим».
Уже в конце 2020 год стало известно - Улан-Удэ попал в число городов с большим ростом цен на новостройки.
Жители Бурятии постоянно жалуются на дорогое жильё в Улан-Удэ в различных пабликах. Люди возмущаются, что подходящей работы нет, в столице республики многочисленные проблемы от собак до грязного воздуха, и на этом фоне – как парадокс – большие цены на жилье:
«Хочу обратиться к жителям нашего прекрасного города, меня очень возмущает цены на квартиры, вы что все с ума сошли! Работы здесь нормальной нет, воздуха чистого нет, перспектив нет! Посмотрела цены в Новосибирске, и вот что решила, беру квартиру там, пожелайте мне удачи!!!».
«Да у нас, живут одни миллионеры! Откуда берут такие цены? З/п нищенские! Работать негде! Одни торговые центры!»
«Да вообще с катушек съехали, нищий регион, работы нет, зарплаты низкие, рынок оккупировали местные депутаты со своими ТЦ, очереди в сады, перспектив нет, вся деревня со своим хозяйством и домами прёт сюда, город превращается в деревню, с коровами и лошадьми на улицах, а они цены как в Питере гнут»
«Здесь покупают только оптимисты»
«Тоже часто стал задумываться о переезде»
«Смысл покупать квартиру здесь, если можно по такой же цене купить квартиру в другом регионе, где зп и уровень жизни намного выше, чем в Бурятии. Каким образом люди должны купить тут квартиру за 3,5 млн+ со средними зп по региону в 25к?
«Рост цен на жильё не вызван фундаментальными факторами, а льготной ипотекой, которая спровоцировала дисбаланс спроса предложения. Всё как по учебнику, недостаток предложения вызвал рост цен»
Ипотечные ставки в Бурятии оказались одними из самых низких
Экономика, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Среднюю ипотечную ставку в Бурятии назвал Центробанк
Об этом сообщил Бурятстат
Министр строительства Бурятии рассказал о работе в 2020 году
Экономика, 04.02.2021
Волки стали в два-три раза чаще выходить в населённые пункты
Экономика, 04.02.2021
К соглашению о сдерживании цен присоединились четыре торговые сети
Экономика, 03.02.2021
Последний раз дорогу здесь ремонтировали несколько десятков лет назад
Экономика, 03.02.2021
Эксперты раскрыли, представители какие профессий берут больше всех микрозаймов в Бурятии
В зоне возможного затопления живёт более 48 тысяч человек
Работы планируется завершить до 1 октября
В первую очередь для этого нужно больше водителей трамвая
По мнению руководства аэропорта, прежний зал был темноват
В их числе чеснок, сыр, ягоды, чай
В Кижингинском районе появился спортивный комплекс с возрастным зонированием
Кандидату предлагают зарплату около четырёхсот тысяч в месяц
Экономика, 29.01.2021
Правительство России направило в регионы почти три миллиарда