 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

05 февраля

04 февраля

Популярное

Ипотечные ставки в Бурятии оказались одними из самых низких

Ипотечные ставки в Бурятии оказались одними из самых низких
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Среднюю ипотечную ставку в Бурятии назвал Центробанк

Средняя процентная ставка по выданным в 2020 году ипотечным кредитам в России составила 7,62% годовых. Об этом сообщается в информационном бюллетене Центробанка «Сведения о рынке ипотечного жилищного кредитования в России».

Согласно данным Банка России, максимальная ставка по ипотеке среди всех российских регионов зафиксирована в Ингушетии – 8,35%. Средние ставки выше 8% отмечены в Туве (8,22%), Севастополе (8,11%), Чечне (8,11%) и в Крыму (8,09%).

Что касается самых низких ипотечных ставок - ниже 7%, то по итогам 2020 года они были в Якутии (6,3%), Приморском крае (6,5%), Амурской области (6,7%), Бурятии (6,82%) и Сахалинской области (6,88%).

Такая средняя ипотечная ставка в Бурятии объясняется «дальневосточной» ипотекой по 2%, которая выдаётся на новостройки. Эту ипотеку всего под 2% годовых могут получить супруги, возраст которых не превышает 35 лет, или человек (также не старше 35 лет), не состоящий в браке, но имеющий ребёнка. Пока действие программы рассчитано до конца 2024 года.

Однако не всё столь радужно: из-за низкой ставки резко взлетели цены на жильё в Бурятии. Причем, наряду с ростом цен на квартиры на первичном рынке, подорожала и «вторичка». Год назад ситуацию глава Бурятии Алексей Цыденов комментировал следующим образом:

«Комментарий один, безобразие, конечно. Мы с застройщиками нашими уже встречались, акцентировали внимание на необходимости сдерживания цен. Ориентироваться будем работать с теми, кто цены сдерживает. Кто подходит ответственно к ценовой политике, мы тем в первую очередь будем помогать с инфраструктурой, дороги подводить туда, социальные объекты строить там, где застройщики ответственные. А с застройщиками, которые идут на повышение цены, мы не дружим».

Уже в конце 2020 год стало известно - Улан-Удэ попал в число городов с большим ростом цен на новостройки.

Жители Бурятии постоянно жалуются на дорогое жильё в Улан-Удэ в различных пабликах. Люди возмущаются, что подходящей работы нет, в столице республики многочисленные проблемы от собак до грязного воздуха, и на этом фоне – как парадокс – большие цены на жилье:

«Хочу обратиться к жителям нашего прекрасного города, меня очень возмущает цены на квартиры, вы что все с ума сошли! Работы здесь нормальной нет, воздуха чистого нет, перспектив нет! Посмотрела цены в Новосибирске, и вот что решила, беру квартиру там, пожелайте мне удачи!!!».

«Да у нас, живут одни миллионеры! Откуда берут такие цены? З/п нищенские! Работать негде! Одни торговые центры!»

«Да вообще с катушек съехали, нищий регион, работы нет, зарплаты низкие, рынок оккупировали местные депутаты со своими ТЦ, очереди в сады, перспектив нет, вся деревня со своим хозяйством и домами прёт сюда, город превращается в деревню, с коровами и лошадьми на улицах, а они цены как в Питере гнут»

«Здесь покупают только оптимисты»

«Тоже часто стал задумываться о переезде»

«Смысл покупать квартиру здесь, если можно по такой же цене купить квартиру в другом регионе, где зп и уровень жизни намного выше, чем в Бурятии. Каким образом люди должны купить тут квартиру за 3,5 млн+ со средними зп по региону в 25к?

«Рост цен на жильё не вызван фундаментальными факторами, а льготной ипотекой, которая спровоцировала дисбаланс спроса предложения. Всё как по учебнику, недостаток предложения вызвал рост цен»


ипотека
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Ипотечные ставки в Бурятии оказались одними из самых низких
Ипотечные ставки в Бурятии оказались одними из самых низких
Экономика, 05.02.2021
Среднюю ипотечную ставку в Бурятии назвал Центробанк
Минстрой Бурятии сообщил о планах строительства на 6 млрд
Минстрой Бурятии сообщил о планах строительства на 6 млрд
Экономика, 05.02.2021
Министр строительства Бурятии рассказал о работе в 2020 году  
В Бурятии «подорожали» джидинские волки
В Бурятии «подорожали» джидинские волки
Экономика, 04.02.2021
Волки стали в два-три раза чаще выходить в населённые пункты
В Бурятии торговые сети договорились не повышать цены на сахар и масло
В Бурятии торговые сети договорились не повышать цены на сахар и масло
Экономика, 04.02.2021
К соглашению о сдерживании цен присоединились четыре торговые сети
Дорогу в сотые кварталы Улан-Удэ отремонтируют за 14 млн
Дорогу в сотые кварталы Улан-Удэ отремонтируют за 14 млн
Экономика, 03.02.2021
Последний раз дорогу здесь ремонтировали несколько десятков лет назад
Микрозаймы в Бурятии чаще всего берут продавцы
Микрозаймы в Бурятии чаще всего берут продавцы
Экономика, 03.02.2021
Эксперты раскрыли, представители какие профессий берут больше всех микрозаймов в Бурятии
Дамбу в Улан-Удэ планируют начать строить в 2022 году
Дамбу в Улан-Удэ планируют начать строить в 2022 году
Экономика, 02.02.2021
В зоне возможного затопления живёт более 48 тысяч человек
Дорогу к «Улан-Удэстальмосту» отремонтируют
Дорогу к «Улан-Удэстальмосту» отремонтируют
Экономика, 02.02.2021
Работы планируется завершить до 1 октября
В Улан-Удэ задумали новые трамвайные маршруты
В Улан-Удэ задумали новые трамвайные маршруты
Экономика, 02.02.2021
В первую очередь для этого нужно больше водителей трамвая
Зал прилёта в аэропорту Улан-Удэ сделают более светлым
Зал прилёта в аэропорту Улан-Удэ сделают более светлым
Экономика, 01.02.2021
По мнению руководства аэропорта, прежний зал был темноват
В райцентре в Бурятии построили спорткомплекс за 1,3 млн
В райцентре в Бурятии построили спорткомплекс за 1,3 млн
Экономика, 01.02.2021
В Кижингинском районе появился спортивный комплекс с возрастным зонированием  
Аналитики назвали самую «дорогую» вакансию в Бурятии
Аналитики назвали самую «дорогую» вакансию в Бурятии
Экономика, 01.02.2021
Кандидату предлагают зарплату около четырёхсот тысяч в месяц
Бурятия получит 14 млн на бесплатные лекарства для ковидных больных
Бурятия получит 14 млн на бесплатные лекарства для ковидных больных
Экономика, 29.01.2021
Правительство России направило в регионы почти три миллиарда

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^