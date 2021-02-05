Минстрой Бурятии сообщил о планах строительства на 6 млрд

Министр строительства Бурятии рассказал о работе в 2020 году



Министр строительства и модернизации ЖКХ Бурятии Николай Рузавин провёл пресс-конференцию по итогам 2020 года.



В 2020 году в Бурятии увеличилось количество вводимого в эксплуатацию жилья. За год строители сдали 275 тысяч кв. м., при том, что планировалось 251 тысяча кв. м. По сравнению с 2019 годом это число увеличилось на 3%. В 2021 году ожидается ещё 280 тысяч кв. м.



- Значение реалистичное. Понятно, что есть сложности в этом плане, но работать над этим предстоит весь год. Будет наблюдаться некая тенденция по снижению выданных ипотечных кредитов, это наш прогноз, - рассказал Николай Рузавин.



Помимо жилых домов, в 2020 году было построено 49 капитальных объектов. Это обошлось федеральному и республиканскому бюджетам в 7 миллиардов рублей. Среди возведённых объектов: 3 школы, 5 детских садов, 37 спортивных объектов, домов культуры и котельных.



Одной из основных задач министерства является расселение жильцов из аварийных домов. В минувшем году новые квартиры получили 263 семьи – это 842 человека.



- На 2021 год запланировано 880 граждан расселить на почти 16 тысяч кв. м. жилья. На эти цели предусмотрено почти миллиард рублей – 980 миллионов, если быть точными, - добавил Рузавин.



Поведал министр и о решении проблем обманутых дольщиков. С 2017 по 2020 годы удалось восстановить права 890 жертв недобросовестных застройщиков.



Созданным в 2020 году республиканским «Фондом поддержки граждан – участников долевого строительства» совместно с федеральным фондом принято решение о достройке дома и автостоянки, которым занималась компания «Промгражданстрой», 4-х домов «Домстройкомплект» и пяти домов ЖСК «Новосёл». Также восемь дольщиков компании «Регионжилстрой» получат денежные компенсации.



- На стадии рассмотрения в фонде уже документы по «Сити-Строй», «Шэнэсэн», «Тамир» и «Универсал». Одно из условий - это банкротство застройщика и финансирование за счёт средств федерального и республиканского бюджетов. Ситуация непростая, это формирование определённого пакета документов. Граждане должны подтвердить свои обязательства путём предоставления расходных документов. В первую очередь, формируются документы нашими конкурсными управляющими и направляются в публично-правовую компанию, на попечительском совете рассматриваются документы, и принимается решение, - отметил министр строительства и модернизации ЖКХ Бурятии Николай Рузавин.



Кроме этого, в Бурятии в 2020 году реализовывалась федеральная программа «Формирование комфортной городской среды». Всего было благоустроенно 112 общественных пространств и 125 дворов. К 2030 году качество городской среды должно улучшиться в 1,5 раза.



Одновременно с этим, малые города и исторические поселения участвовали во всероссийском конкурсе по созданию комфортной среды. Победителями стали города Гусиноозёрск, Закаменск, Бабушкин и Северобайкальск.



По проекту «Чистая вода» велось строительство сетей водоснабжения в Юго-Западной части Улан-Удэ. Там стройка будет продолжена в 2021 году. Также системы будут построены в Кяхтинском, Прибайкальском, Иволгинском и Мухоршибирском районах. Таким образом чистой питьевой водой будут обеспечены более 28 тысяч человек.



Также в 2021 году запланировано строительство 41 объекта на 6,6 миллиардов рублей. В том числе это 7 школ, 7 детсадов и 6 спортивных объектов. Планируется развитие и реконструкция республиканского онкологического диспансера и строительство поликлиники в селе Тарбагатай, возведение пристроя Национальной библиотеки Бурятии, реконструкция комбината школьного питания.









