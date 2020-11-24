ПК «Транспортные системы» выиграла закупку в Перми
Московская компания ПК «Транспортные системы», поставившая трамваи «Львёнок» для Улан-Удэ, выиграла конкурс в Перми. Пермь закупает 15 трамваев стоимостью 705 миллионов.
- Примечательно, что в прошлом году эта же организация участвовала в аукционе на поставку трамваев в Улан-Удэ, те же 15 трамваев в столицу Бурятии поставили за 498 млн рублей, для Перми эта цена увеличилась до 705 млн. О причинах роста стоимости мы спросили у администрации города, однако на момент публикации ответа от мэрии не последовало, - передаёт издание «Новости Перми».
Как сообщал «Байкал-Daily», первый трамвай «Львёнок» торжественно презентовали в Улан-Удэ в сентябре 2019 года. К концу прошлой осени все 15 вагонов были поставлены в столицу Бурятии и уже стали привычным транспортом.
Пермь покупает столько же трамваев, как Улан-Удэ, но дороже
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