Памятник может появиться в Оружейном переулке
Памятник певцу Иосифу Кобзону могут установить в Оружейном переулке в Москве. Этот вариант рассмотрят в Мосгордуме, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы Евгения Герасимова.
- Официально запрос еще не рассматривался, это один из предполагаемых вариантов. В принципе, это один из адресов, который предлагался, в первую очередь, (вдовой) Нелли Кобзон, и этот адрес тоже в данный момент рассматривается. Будут взяты во внимание, естественно, пожелания, отношение местных жителей, муниципалитета, архитектуры, как полагается, и так далее, - сказал Герасимов, отвечая на вопрос, действительно ли памятник Кобзону могут установить в Оружейном переулке.
«Эхо Москвы» уточняет максимальную сумму, которая указана на памятник Кобзону в документе департамента культурного наследия столицы. Это 52 миллиона рублей. Копию документа с данной суммой в Facebook опубликовали жители Тверского района, где намечена установка монумента.
Народный артист СССР Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года на 81-м году жизни. Кобзон с 1997 года был бессменным депутатом Госдумы от Читинской области и Агинского Бурятского округа, а затем – от Забайкальского края.
Памятник Кобзону могут поставить в Москве за 52 миллиона
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Экономика, 23.11.2020
Судебные приставы Бурятии в очередной раз помогли взыскать заработную плату
Экономика, 23.11.2020
Памятник может появиться в Оружейном переулке
Экономика, 20.11.2020
Также в соседнюю страну отправили яйца и рыбные консервы
Экономика, 20.11.2020
О крупном проекте «Байкал-Эрмитаж» рассказали главе Ростуризма
Показатель заметно выше дальневосточного
На авиазаводе проводились пожарно-тактические учения
В Бурятии поставлен рекорд по числу открытых индивидуальных инвестиционных счетов
Отмечено повышение цен на продукты и бензин
Позитивную динамику показали обрабатывающие производства
Суммарная кадастровая стоимость по сравнению с предыдущей оценкой выросла на 144,8 млрд
Здесь поставили лавочки и уложили асфальт
На втором месте по переездам забайкальцев находится Иркутская область
Представлена новая статистика миграции населения Бурятии
Повышение цен утвердил минфин
Экономика, 17.11.2020
Туда поступили компьютеры, многофункциональные устройства и проектор