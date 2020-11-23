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Памятник Кобзону могут поставить в Москве за 52 миллиона

Памятник Кобзону могут поставить в Москве за 52 миллиона
Экономика, 
Памятник может появиться в Оружейном переулке

Памятник певцу Иосифу Кобзону могут установить в Оружейном переулке в Москве. Этот вариант рассмотрят в Мосгордуме, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы Евгения Герасимова.

- Официально запрос еще не рассматривался, это один из предполагаемых вариантов. В принципе, это один из адресов, который предлагался, в первую очередь, (вдовой) Нелли Кобзон, и этот адрес тоже в данный момент рассматривается. Будут взяты во внимание, естественно, пожелания, отношение местных жителей, муниципалитета, архитектуры, как полагается, и так далее, - сказал Герасимов, отвечая на вопрос, действительно ли памятник Кобзону могут установить в Оружейном переулке.

«Эхо Москвы» уточняет максимальную сумму, которая указана на памятник Кобзону в документе департамента культурного наследия столицы. Это 52 миллиона рублей. Копию документа с данной суммой в Facebook опубликовали жители Тверского района, где намечена установка монумента.

Народный артист СССР Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года на 81-м году жизни. Кобзон с 1997 года был бессменным депутатом Госдумы от Читинской области и Агинского Бурятского округа, а затем – от Забайкальского края.


памятник Кобзон
 
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