Коронавирус не помешал аэропорту Улан-Удэ бить рекорды

О пассажиропотоке в аэропорту рассказал глава Бурятии



В 2,5 раза за три последних года увеличился пассажиропоток в аэропорту «Байкал» в Бурятии. Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов в интервью ГТРК «Бурятия».



- В 2017 году пассажиропоток в аэропорту был порядка 230 тысяч человек. В прошлом году у нас уже было порядка 480 тысяч, то есть в 2,5 раза приросли за три года. Это благодаря тому, что у нас появились возможности в составе ДФО отменить НДС на внутренние авиаперелеты с соответственным снижением цены билета. Также появилось субсидирование межрегиональных перелетов, которое идет не только в рамках ДФО, но все равно приоритет по количеству субсидированных направлений отдается дальневосточным регионам. У нас субсидированные направления на сегодня летают в Хабаровск, Красноярск Новосибирск, Якутск, Иркутск, - сказал глава Бурятии.



В целом, по словам Алексея Цыденова, в Бурятии после вхождения в состав ДФО отмечается развитие авиационного сообщения. Увеличение объёма пассажирских авиаперевозок также произошло за счёт появления в республике компании «Победа».



- Авиасообщение продолжает расти и развиваться. Мы по июлю и августу, несмотря на коронавирус, не то, что не «упали», в отдельные дни вообще побили рекорды аэропорта по пассажиропотоку. Так что, это существенная поддержка, это и социальные связи, и развития бизнеса. Чем больше люди летают, чем это доступнее, тем больше развития от этого, - подчеркнул глава республики.



В связи со вступлением Бурятии в состав Дальневосточного федерального округа и в результате обнуления налоговой ставки на добавленную стоимость при реализации услуг по внутренним воздушным перевозкам стоимость авиабилетов по регулируемым маршрутам снижена на 10%. Снижение в северные районы по маршрутам Улан-Удэ – Нижнеангарск – Улан-Удэ и Улан-Удэ – Таксимо - Улан-Удэ составило около 600 рублей, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.





