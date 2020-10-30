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В Бурятии поставили омулёвый рекорд

Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с Большереченского рыбоводного завода – «роддома» для омуля

В Бурятии подводят итоги проведения осенней нерестовой компании 2020 года, которая оказалась весьма удачной. Байкальский филиал ФГБУ «Главрыбвод» для восстановления запасов байкальского омуля заложил в этом году рекордный объём икры на инкубацию-около миллиарда штук. Этот показатель побил рекорд прошлого года (тогда было около 670 млн. штук).

Впервые за последние 10 лет квота на вылов омуля освоена в полном объёме (75 тонн).

Рекордная закладка икры омуля на рыбоводных заводах стала возможна благодаря введению запрета на промышленный вылов омуля и усилению рыбоохранных мероприятий Ангаро-Байкальским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству, а также МВД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», в этом году Байкальский филиал ФГБУ «Главрыбвод» совместно с полицейскими выпустили в реку Селенга около тысячи мальков осетра.

В этом году ФГБУ «Главрыбвод» предоставил два беспилотных аппарата для усиления охранных мероприятий в Бурятии.

Свой вклад в общее дело внесла и природоохранная прокуратура Бурятии, которая в свою очередь вела контроль и принимала участие в мероприятиях Байкальского филиала ФГБУ «Главрыбвод». Так, например, представители природоохранной прокуратуры участвовали в этом году в выпуске отнерестившихся производителей Байкальского омуля в свою естественную среду обитания.

В связи с рекордной закладкой икры байкальского омуля 30 октября Большереченский рыбоводный завод посетил заместитель руководителя федерального агентства по рыболовству Василий Соколов.

Отметим, на рыбоводных заводах Байкальского филиала ФГБУ «Главрыбвод» используется экологический метод сбора икры (метод Дзюменко). Весь объём рыбы после нереста возвращён обратно в озеро Байкал для поддержания биомассы.

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