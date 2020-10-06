«Бургражданстрой» приобрёл комплекс у «ТГК-14»

Договор подписан ради будущего домостроительного комбината
Крупный республиканский застройщик «Бургражданстрой» подписал договор по приобретению производственного комплекса у ПАО «ТГК-14». Об этом сообщил минстрой Бурятии. Сделка совершена ради будущего домостроительного комбината. Комбинат будет изготавливать железобетонные плиты для строительства зданий для ИЖС и многоквартирных домов.
Как сообщал «Байкал-Daily», о том, что в Улан-Удэ появится домостроительный комбинат, стало известно в июле этого года. Проект представили вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину. Займётся работами «Бургражданстрой».
- Предполагается, что домостроительный комбинат будет заниматься производством материала и строительством многоэтажных домов при поддержке правительства Бурятии. Благодаря тому, что всё производство будет осуществляться на месте, в республике появится возможность снижения цен на жильё в новостройках. 1 миллион квадратных метров жилья планируем построить за 80 лет. Инвестсоглашение уже подписано. Объём инвестиций составляет 500 млн рублей. Будет создано порядка 120 рабочих мест, - говорил ранее директор ООО «Бургражданстрой» Владимир Хусаев.
В конце июля фирма Хусаева получила в аренду земельный участок площадью 17,6 тысяч квадратных метров в 148А микрорайоне Улан-Удэ и ещё пять земельных участков для строительства домостроительного комбината. Земля была отдана без торгов, так как предназначена для «масштабного инвестиционного проекта», отмечалось тогда.
Сегодня в минстрое Бурятии озвучили, что новый комбинат станет единственным в Бурятии, где будут изготавливать железобетонные плиты. Сегодня в Бурятии при строительстве зданий применяется кирпичная кладка или монолит. Теплоснабжение домостроительного комбината обеспечит Улан-Удэнская ТЭЦ-2, а в долгосрочной перспективе, возможно, обеспечит подключение к теплу новых жилых кварталов в районе застройки.
В минстрое Бурятии озвучил, что будет создано 182 рабочих места для строителей, а гражданам обещают жилищную застройку в объеме не менее 1025 тыс.кв.м.
«Бургражданстрой» приобрёл комплекс у «ТГК-14»
Экономика, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Договор подписан ради будущего домостроительного комбината
Этот документ, впрочем, не означает возобновление авиасообщения
Улан-Удэ разместили в середину рейтинга российских городов по уровню зарплат
Таковы итоги за 2019 год
Выезд за границу осложняет коронавирус
На лесовосстановление выделено 1,2 млн. рублей из федерального бюджета
Проблемой занималась в том числе бурятский омбудсмен
Экономика, 02.10.2020
Подержанные машины в хорошем состоянии стали разбирать быстрее, чем обычно
Экономика, 01.10.2020
Увеличится финансирование на заготовку семян
Экономика, 01.10.2020
Это касается данных за второй квартал 2020 года
Экономика, 30.09.2020
«ТГК-14» и «БурГражданСтрой» подписали договор купли-продажи объектов на ТЭЦ-2
Экономика, 30.09.2020
Распоряжение о выделении денег подписал Михаил Мишустин
Раскрыт портрет среднестатистического пожилого человека в Бурятии
Стоимость контракта – 500 млн рублей
Министр туризма выделила позитивные моменты