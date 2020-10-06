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«Бургражданстрой» приобрёл комплекс у «ТГК-14»

«Бургражданстрой» приобрёл комплекс у «ТГК-14»
Экономика,  Фото:pixabay.com
Договор подписан ради будущего домостроительного комбината

Крупный республиканский застройщик «Бургражданстрой» подписал договор по приобретению производственного комплекса у ПАО «ТГК-14». Об этом сообщил минстрой Бурятии. Сделка совершена ради будущего домостроительного комбината. Комбинат будет изготавливать железобетонные плиты для строительства зданий для ИЖС и многоквартирных домов.

Как сообщал «Байкал-Daily», о том, что в Улан-Удэ появится домостроительный комбинат, стало известно в июле этого года. Проект представили вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину. Займётся работами «Бургражданстрой».

- Предполагается, что домостроительный комбинат будет заниматься производством материала и строительством многоэтажных домов при поддержке правительства Бурятии. Благодаря тому, что всё производство будет осуществляться на месте, в республике появится возможность снижения цен на жильё в новостройках. 1 миллион квадратных метров жилья планируем построить за 80 лет. Инвестсоглашение уже подписано. Объём инвестиций составляет 500 млн рублей. Будет создано порядка 120 рабочих мест, - говорил ранее директор ООО «Бургражданстрой» Владимир Хусаев.

В конце июля фирма Хусаева получила в аренду земельный участок площадью 17,6 тысяч квадратных метров в 148А микрорайоне Улан-Удэ и ещё пять земельных участков для строительства домостроительного комбината. Земля была отдана без торгов, так как предназначена для «масштабного инвестиционного проекта», отмечалось тогда.

Сегодня в минстрое Бурятии озвучили, что новый комбинат станет единственным в Бурятии, где будут изготавливать железобетонные плиты. Сегодня в Бурятии при строительстве зданий применяется кирпичная кладка или монолит. Теплоснабжение домостроительного комбината обеспечит Улан-Удэнская ТЭЦ-2, а в долгосрочной перспективе, возможно, обеспечит подключение к теплу новых жилых кварталов в районе застройки.

В минстрое Бурятии озвучил, что будет создано 182 рабочих места для строителей, а гражданам обещают жилищную застройку в объеме не менее 1025 тыс.кв.м.
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