В Улан-Удэ на видео показали, каким будет третий мост через Уду

Появилась возможность детально рассмотреть проект строительства третьего моста через Уду
Портал «Твой Дальний Восток. Бурятия» на своей странице tvoidv.rb в Instagram поделился видео, каким будет третий мост через реку Уда в Улан-Удэ.
«Посмотрите, каким будет третий мост в Улан-Удэ. Его строят по поручению Владимира Путина. Он соединит Октябрьский и Железнодорожный районы города в обход центральной части. Это разгрузит другие мосты и освободит город от пробок. Уже в 2024 году можно будет покататься по освещенному, четырёхполосному мосту с камерами наблюдения, развязками и тоннелем», - говорится в описании видео.
Как сообщал «Байкал-Daily», долгожданное строительство моста началось в апреле этого года. Федеральный бюджет выделил 7,5 миллиардов рублей.
Используя наш сайт, вы принимаете условия, согласно которым мы используем cookie-файлы для анализа данных и создания контента (в том числе рекламного) и даёте согласие на обработку файлов cookie и пользовательских, персональных данных.