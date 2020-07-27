В Улан-Удэ на видео показали, каким будет третий мост через Уду

«Посмотрите, каким будет третий мост в Улан-Удэ. Его строят по поручению Владимира Путина. Он соединит Октябрьский и Железнодорожный районы города в обход центральной части. Это разгрузит другие мосты и освободит город от пробок. Уже в 2024 году можно будет покататься по освещенному, четырёхполосному мосту с камерами наблюдения, развязками и тоннелем», - говорится в описании видео.





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