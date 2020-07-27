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В Улан-Удэ на видео показали, каким будет третий мост через Уду

В Улан-Удэ на видео показали, каким будет третий мост через Уду
Экономика, 
Появилась возможность детально рассмотреть проект строительства третьего моста через Уду

Портал «Твой Дальний Восток. Бурятия» на своей странице tvoidv.rb в Instagram поделился видео, каким будет третий мост через реку Уда в Улан-Удэ.

«Посмотрите, каким будет третий мост в Улан-Удэ. Его строят по поручению Владимира Путина. Он соединит Октябрьский и Железнодорожный районы города в обход центральной части. Это разгрузит другие мосты и освободит город от пробок. Уже в 2024 году можно будет покататься по освещенному, четырёхполосному мосту с камерами наблюдения, развязками и тоннелем», - говорится в описании видео.


Как сообщал «Байкал-Daily», долгожданное строительство моста началось в апреле этого года. Федеральный бюджет выделил 7,5 миллиардов рублей.

В середине июля вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин во время визита в Улан-Удэ рекомендовал ускорить строительные работы.
мост
 
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