Вице-премьер Марат Хуснуллин рекомендовал ускорить строительство третьего моста в Улан-Удэ

Ход строительства третьего моста через Уду проинспектировал заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин. Вице-премьер рекомендовал ускорить работу по его строительству, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
- Стоимость проекта, конечно, большая – 7,5 миллиардов рублей, будем вместе с республиканскими властями изыскивать средства на его строительство. Мост нужен, без него городу будет тяжело развиваться. Поэтому нужно сейчас ускорить вопрос освобождения территории, подготовить площадку, будем рассматривать варианты финансирования, надо строить как можно быстрее, поскольку, транспортная обстановка в городе меняется не в лучшую сторону. Я считаю, что всё реально. Компания, которая выиграла конкурс, абсолютно работоспособная, опыт имеет, - подчеркнул Марат Хуснуллин.
Он подчеркнул, что в Бурятии активно ведётся строительство дорожной сети. Для этого республика получит из федерального бюджета дополнительно 300 млн. рублей строительство дорожной сети.
- Правительство Российской Федерации вчера приняло постановление о выделении дополнительных денежных средств. В целом в Бурятии работа в этом направлении идёт хорошо с опережением, чтобы быстрее строить, мы дали дополнительные деньги, - отметил Марат Хуснуллин.
О необходимости строительства третьего моста через реку Уда в Улан-Удэ дал поручение президент Владимир Путин ещё в декабре 2017 года. Строительство третьего моста начато в апреле 2020 года.
Мост позволит разгрузить транспортный поток центральной части города и напрямую свяжет между собой Октябрьский и Железнодорожный районы, что решит проблему заторов. Один из въездов на мост организуют на пересечении улиц Лебедева, Сахьяновой и Трубачеева. В Советском районе построят развязку, которая соединит его с посёлком Лазо. Ещё одна развязка появится в Железнодорожном районе за железной дорогой. Непосредственного пересечения с железнодорожными путями не будет: появится автодорожный тоннель, который будет выходить прямо на улицу Третья транспортная. Для удобства движения в этом месте построят путепровод. С одной стороны расположится дорога на Элеватор, с другой – на Кирзавод.
Всё это позволит «разгрузить» центр столицы Бурятии и две существующие переправы через Уду – по улице Бабушкина и на проспекте Автомобилистов. По оценкам экспертов, новый мост разгрузит транспортный поток центра Улан-Удэ на 30%.