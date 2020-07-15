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В Бурятии выплаты на детей привели к росту оборота торговли

В Бурятии выплаты на детей привели к росту оборота торговли
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
В мае сфера розничной торговли и рынок услуг Бурятии показали рост

В первые пять месяцев Бурятии был легко объяснимый пандемией спад в сфере розничной торговли и на рынке услуг. По данным статистики, в мае произошёл рост: розничная торговля подросла на 5,3%, а оборот рынка услуг – на 6,9% по сравнению с апрелем. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

При этом в республике наблюдалось увеличение безналичного товарооборота в целом как к показателям на 8 марта 2020 года, так и к аналогичному периоду прошлого года – плюс 18,1% и 21,3% соответственно. В сфере услуг за данный период отрицательная динамика безналичного оборота сменилась на рост на 4,8% к началу марта и на 13,1% к прошлому году.

- Пики роста отмечаются на неделе с 1 по 7 июня, что объясняется получением населением выплат на детей, - отметил замминистра экономики Бурятии Владимир Смолин.

В целом с начала года промышленное производство в республике выросло на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Республиканские показатели выше среднероссийских и показателей Дальневосточного федерального округа - 97,6 % и 99,2 % соответственно. По итогу пяти месяцев 2020 года среди регионов ДФО республика занимает второе место (в Российской Федерации – 12 место).

В частности, положительная динамика отмечается на добывающих предприятиях (+17,4 % к уровню прошлого года), обрабатывающих производствах (+8,8 %), а также по водоснабжению, водоотведению, организации сбора и утилизации отходов, где рост к аналогичному периоду прошлого года составил 16,6%.

В электроэнергетике показатели января-мая 2020 года ниже аналогичного показателя прошлого года на 10,1 %.

Из обрабатывающих производств по итогам пяти месяцев рост наблюдается в шести основных отраслях. В семи отраслях, где отмечено снижение объемов производства, это отрасли, суммарный вклад которых незначителен, и не превышает 4%.

Если сравнивать помесячную динамику объёма строительных работ, май 2020 года показал рост к маю прошлого года на 3,1%, а май к апрелю текущего года – на 62%.

Положительная динамика наблюдается и в сельском хозяйстве, показатель увеличился на 1,3%.

Поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет республики за 1 полугодие 2020 года составило 15,5 млрд рублей, что на 9% меньше прошлого года. Снижение по неналоговым доходам составило 20,7%, в том числе в результате освобождения на шесть месяцев от уплаты арендных платежей для малого и среднего предпринимательства, арендующего республиканское и муниципальное имущество.
торговля социально-экономическое развитие
 
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