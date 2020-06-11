В Бурятии расширили перечень пострадавших от коронавируса отраслей

Список расширили до 41 вида экономической деятельности



Постановлением правительства Бурятии утверждён региональный перечень отраслей экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции.



Список из ранее утверждённых 15 видов экономической деятельности расширен до 41.



Ранее в него входили производство текстильных изделий, одежды, кожи и изделий из кожи, готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования), мебели, ремонт и монтаж машин и оборудования, строительство зданий, строительные специализированные работы, операции с недвижимым имуществом, сбор, обработка и утилизация отходов, (обработка вторичного сырья), а также деятельность полиграфическая, рекламная, в области дизайна и фотографии, в области права и бухгалтерского учёта и предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки. К ним добавлены еще более 20 ОКВЭД.



Среди добавленных видов деятельности есть торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами, торговля сельскохозяйственным сырьём и живыми животными, общая врачебная практика, образование профессиональное среднее и дополнительное, техобслуживание и ремонт транспортных средств, деятельность агентов по оптовой торговле и многое другое.



- При этом налогоплательщики, для которых данные виды деятельности по состоянию на 1 марта являются основными, могут рассчитывать на отсрочку до 30 декабря 2020 года республиканских, местных (земельный и транспортный, налог на имущество организаций, УСН, ЕНВД) налогов и авансовых платежей по налогам за второй квартал, - сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

