Ущерб от штормового ветра в Забайкалье составил 106 млн

9 июня в регионе введут режим ЧС



Правительство России рассмотрит вопрос о выделении из федерального бюджета средств для софинансирования капитального ремонта домов в Забайкальском крае. Здания пострадали от штормового ветра 13 мая.



- В районах края были организованы комиссии по оценке ущерба, они уже все осмотрели и оценили. Ущерб составил порядка 106 миллионов рублей. С 9 июня будет введён режим ЧС, начнём восстанавливать объекты. Сейчас собрали все документы, будем обращаться к федеральному центру, чтобы помогли нам с финансированием и компенсировали убытки. Если у глав муниципалитетов есть объекты, которые незамедлительно нужно восстановить, будут искать средства в местном бюджете, начнут работы, а уже потом компенсируют потери федеральными средствами, в случае предоставления их Забайкалью, - сказал руководитель департамента по гражданской обороне и пожарной безопасности Александр Жужурин.



В тот день, 13, мая скорость ветра в Чите достигала 27 метров в секунду. По шкале Бофорта ветер от 24,5 до 28,4 метров в секунду считается сильным штормом, который способен причинить значительные разрушения строений и даже вырвать деревья с корнем, сообщили в пресс-службе краевого правительства.



