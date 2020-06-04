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В Улан-Удэ впервые за 30 лет ремонтируют дорогу

В Улан-Удэ впервые за 30 лет ремонтируют дорогу
Экономика,  Фото:администрация Улан-Удэ
На это потратят более трёх миллионов рублей

В Железнодорожном районе Улан-Удэ идёт ремонт дороги по улице Выборгская. Последний раз её ремонтировали более 30 лет назад. Подрядчик уже обустроил тротуары, сейчас ведётся подготовка основания под новое дорожное полотно.

Ремонт дороги обошёлся в 3 млн 300 тыс рублей.

В этом году будет отремонтировано более 20 участков дорог, сообщили в пресс-службе мэрии Улан-Удэ.

дорожный ремонт
 
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