На это потратят более трёх миллионов рублей
В Железнодорожном районе Улан-Удэ идёт ремонт дороги по улице Выборгская. Последний раз её ремонтировали более 30 лет назад. Подрядчик уже обустроил тротуары, сейчас ведётся подготовка основания под новое дорожное полотно.
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Ремонт дороги обошёлся в 3 млн 300 тыс рублей.
В этом году будет отремонтировано более 20 участков дорог, сообщили в пресс-службе мэрии Улан-Удэ.
В Улан-Удэ впервые за 30 лет ремонтируют дорогу
Экономика, Фото:
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На это потратят более трёх миллионов рублей
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