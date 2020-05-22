 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

22 Мая

21 Мая

Популярное

Через Улан-Удэ в Монголию экспортировали продукты из Уругвая и Фарерских островов

Через Улан-Удэ в Монголию экспортировали продукты из Уругвая и Фарерских островов
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Также в соседнюю страну направлены куриные крылышки, желатин, супы быстрого приготовления, свинина

Госинспекторы пограничного ветеринарного контроля управления Россельхознадзора на станции Улан-Удэ проводият досмотр подконтрольной продукции при её экспорте и импорте.

С 1 по 20 мая при экспорте в Монголию проведён контроль перевозки 3 924 000 штук куриных яиц и 190 тонн животноводческой продукции: 63 тонны готовой молочной продукции и 36 тонн рыбных консервов, 10 тонн мороженого, 21 тонна куриных крылышек, 0,5 тонны пищевого желатина, 0,5 тонны супов быстрого приготовления, 47 тонн охлаждённой свинины и 12 тонн свиного жира.

- При внутрироссийских перевозках проконтролировано 344,5 тонны отечественной и 56,3 тонны импортной продукции: 117 тонн российских куриных полуфабрикатов, 77 тонн российских полуфабрикатов из свинины, 81 тонна отечественного мяса птицы, 1,5 тонны говяжьих субпродуктов, 2 тонны говядины, 9 тонн крабовых палочек и 57 тонн кормов для собак также – из России, 12 тонн мяса птицы и 14 тонн говяжьих субпродуктов из Аргентины, 10 тонн мяса птицы из Бразилии, 12 тонн парагвайской говядины, 4 тонны говяжьих субпродуктов из Уругвая, 8 тонн с Фарерских островов и 0,3 тонны рыбы из Турции, - сообщили в пресс-службе управления.

Нарушений не выявлено.

Россельхознадзор
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Через Улан-Удэ в Монголию экспортировали продукты из Уругвая и Фарерских островов
Через Улан-Удэ в Монголию экспортировали продукты из Уругвая и Фарерских островов
Экономика, 22.05.2020
Также в соседнюю страну направлены куриные крылышки, желатин, супы быстрого приготовления, свинина
В Улан-Удэ едва не потратили 69 млн на непригодный объект
В Улан-Удэ едва не потратили 69 млн на непригодный объект
Экономика, 22.05.2020
Прокуратура предотвратила заключение контракта на незаконный проект строительства  
Бурятстат сообщил, что средняя зарплата 39 300 рублей
Бурятстат сообщил, что средняя зарплата 39 300 рублей
Экономика, 22.05.2020
В Бурятии также озвучили, в каких отраслях самые низкие и высокие зарплаты
В Бурятии на 2,6% выросли потребительские цены
В Бурятии на 2,6% выросли потребительские цены
Экономика, 20.05.2020
Наибольший вклад в инфляцию дал рост цен на продовольственные товары
В Бурятии подвели итоги конкурса фермерских грантов
В Бурятии подвели итоги конкурса фермерских грантов
Экономика, 19.05.2020
Также объявлены победители конкурса среди сельхозкооперативов
Через Бурятию в Монголию отправляют европейскую свинину и бекон
Через Бурятию в Монголию отправляют европейскую свинину и бекон
Экономика, 19.05.2020
В соседнюю страну отправили более 120 тонн продукции
В Улан-Удэ начнут ремонтировать пути на Гагарина
В Улан-Удэ начнут ремонтировать пути на Гагарина
Экономика, 19.05.2020
В июне начнётся капитальный ремонт трамвайных путей по улице Гагарина
В Улан-Удэ завершили ремонт трамвайных путей на пр. 50 лет Октября
В Улан-Удэ завершили ремонт трамвайных путей на пр. 50 лет Октября
Экономика, 19.05.2020
Последний раз трамвайные пути на этом участке ремонтировали почти полвека назад
Более четырёх тысяч жителей Бурятии получили отсрочку платежей по кредитам
Более четырёх тысяч жителей Бурятии получили отсрочку платежей по кредитам
Экономика, 19.05.2020
Получить отсрочку могут граждане, доход которых за месяц до обращения снизился более чем на 30%
Работу после 1 марта потеряли 2,5 тысячи жителей Бурятии
Работу после 1 марта потеряли 2,5 тысячи жителей Бурятии
Экономика, 18.05.2020
Руководитель агентства занятости заявил, что дальнейший рост безработицы будет незначительным
Бурятия в аутсайдерах рейтинга регионов по вводу жилья
Бурятия в аутсайдерах рейтинга регионов по вводу жилья
Экономика, 18.05.2020
Объёмы ввода жилья в республике значительно снизились
Число жителей Бурятии скоро может дойти до миллиона
Число жителей Бурятии скоро может дойти до миллиона
Экономика, 17.05.2020
Ранее глава Бурятии обещал подумать над тем, как поощрить миллионного жителя
В Бурятии продолжается ремонт дороги вблизи Эрхирика
В Бурятии продолжается ремонт дороги вблизи Эрхирика
Экономика, 15.05.2020
Этот участок ни разу не ремонтировался с 1985 года
В Бурятии осуждённые исполнили военные песни
В Бурятии осуждённые исполнили военные песни
Экономика, 15.05.2020
Конкурсанты ответственно подошли к творческому конкурсу  
Почти 2 тысячи безработных в Бурятии получают максимальное пособие
Почти 2 тысячи безработных в Бурятии получают максимальное пособие
Экономика, 15.05.2020
С учётом районного коэффициента ежемесячная выплата составляет 14 566 рублей

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^