Также в соседнюю страну направлены куриные крылышки, желатин, супы быстрого приготовления, свинина
Госинспекторы пограничного ветеринарного контроля управления Россельхознадзора на станции Улан-Удэ проводият досмотр подконтрольной продукции при её экспорте и импорте.
С 1 по 20 мая при экспорте в Монголию проведён контроль перевозки 3 924 000 штук куриных яиц и 190 тонн животноводческой продукции: 63 тонны готовой молочной продукции и 36 тонн рыбных консервов, 10 тонн мороженого, 21 тонна куриных крылышек, 0,5 тонны пищевого желатина, 0,5 тонны супов быстрого приготовления, 47 тонн охлаждённой свинины и 12 тонн свиного жира.
- При внутрироссийских перевозках проконтролировано 344,5 тонны отечественной и 56,3 тонны импортной продукции: 117 тонн российских куриных полуфабрикатов, 77 тонн российских полуфабрикатов из свинины, 81 тонна отечественного мяса птицы, 1,5 тонны говяжьих субпродуктов, 2 тонны говядины, 9 тонн крабовых палочек и 57 тонн кормов для собак также – из России, 12 тонн мяса птицы и 14 тонн говяжьих субпродуктов из Аргентины, 10 тонн мяса птицы из Бразилии, 12 тонн парагвайской говядины, 4 тонны говяжьих субпродуктов из Уругвая, 8 тонн с Фарерских островов и 0,3 тонны рыбы из Турции, - сообщили в пресс-службе управления.
Нарушений не выявлено.
Через Улан-Удэ в Монголию экспортировали продукты из Уругвая и Фарерских островов
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