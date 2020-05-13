Продолжается ремонт участка «Улан-Удэ – Николаевский – Тарбагатай – Подлопатки – Окино-Ключи»
В Тарбагатайском районе Бурятии ремонтируют участок региональной дороги «Улан-Удэ – Николаевский – Тарбагатай – Подлопатки – Окино-Ключи» (км 38 – км 60) общей протяжённостью 22 км.
В мае прошлого года между ГКУ «Бурятрегионавтодор» и подрядной организацией ООО «Дом 2000» был заключен государственный контракт на сумму 539 миллионов рублей.
В 2019 году на объекте было уложили асфальтобетонное покрытие на пять км дороги, смонтировали девять гофрированных труб и один арочный мост, устроили 400 погонных метров монолитного быстротока, установили дорожные знаки и нанесли дорожные разметки по оси на пяти км дороги.
В этом году планируется вести в эксплуатацию ещё 10,2 км дороги, сообщили в пресс-службе минтранса Бурятии.
В Тарбагатайском районе Бурятии ремонтируют дорогу за 539 млн
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