В Тарбагатайском районе Бурятии ремонтируют дорогу за 539 млн

Продолжается ремонт участка «Улан-Удэ – Николаевский – Тарбагатай – Подлопатки – Окино-Ключи»



В Тарбагатайском районе Бурятии ремонтируют участок региональной дороги «Улан-Удэ – Николаевский – Тарбагатай – Подлопатки – Окино-Ключи» (км 38 – км 60) общей протяжённостью 22 км.



В мае прошлого года между ГКУ «Бурятрегионавтодор» и подрядной организацией ООО «Дом 2000» был заключен государственный контракт на сумму 539 миллионов рублей.



В 2019 году на объекте было уложили асфальтобетонное покрытие на пять км дороги, смонтировали девять гофрированных труб и один арочный мост, устроили 400 погонных метров монолитного быстротока, установили дорожные знаки и нанесли дорожные разметки по оси на пяти км дороги.



В этом году планируется вести в эксплуатацию ещё 10,2 км дороги, сообщили в пресс-службе минтранса Бурятии.



