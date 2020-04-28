Также за неделю отправлено 1,3 млн куриных яиц
С 21 по 27 апреля специалисты Россельхознадзора в пункте ветеринарного надзора в Усолье-Сибирском проконтролировали экспорт в Монголию яйца куриного пищевого и мороженого. Также досмотрен груз при внутрироссийских перевозках.
На экспорт в Монголию отправлено четыре партии яйца куриного пищевого в количестве 1 209 600 штук, оформлены ветеринарные сертификаты формы 5к. На партию мороженого в ассортименте весом 11 162 кг оформлен ветеринарный сертификат формы 5d. Все экспортные партии соответствовали ветеринарно-санитарным требованиям Монголии.
Также досмотрено 11 автомобилей, 73 партии, 134 тонны подконтрольного Россельхознадзору груза при перевозках внутри страны. Нарушений правил транспортировки железнодорожным транспортом не выявлено, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Бурятии и Иркутской области.
В Монголию через Иркутскую область отправили 11 тонн мороженого
Экономика, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Экономика, 27.04.2020
Аграрии уже приступили к работе нескольких районах республики
Экономика, 27.04.2020
Также идёт подготовка к строительству третьего моста через Уду
Экономика, 26.04.2020
Доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума снизилась до 12%
Предприниматели согласны на ежедневный контроль Роспотребнадзора
Те, кто лишился работы во время пандемии, после 1 марта, получат особую поддержку
Министр энергетики Александр Новак сообщил о снижении собираемости платежей за электроэнергию в России с начала апреля на 7%
Таможня раскрыла данные по торговле за первый квартал
Алексей Цыденов заявил, что большинство предприятий откроется, при условии «сохранения тенденций» по коронавирусу
Более 5,7 миллиарда рублей перечислили в бюджет Российской Федерации бурятские таможенники в первом квартале 2020 года
Экономика, 23.04.2020
Дотации Бурятии выделило правительство России
Дорогу от Нижней Иволги до Аэропорта ремонтируют
Рост отдельных видов производств был в два раза
В Бурятстате озвучили количество строительных машин
Большая часть приходится на строительные предприятия
Экономика, 21.04.2020
Вся продукция соответствовала ветеринарно-санитарным требованиям