В Монголию через Иркутскую область отправили 11 тонн мороженого

Также за неделю отправлено 1,3 млн куриных яиц



С 21 по 27 апреля специалисты Россельхознадзора в пункте ветеринарного надзора в Усолье-Сибирском проконтролировали экспорт в Монголию яйца куриного пищевого и мороженого. Также досмотрен груз при внутрироссийских перевозках.



На экспорт в Монголию отправлено четыре партии яйца куриного пищевого в количестве 1 209 600 штук, оформлены ветеринарные сертификаты формы 5к. На партию мороженого в ассортименте весом 11 162 кг оформлен ветеринарный сертификат формы 5d. Все экспортные партии соответствовали ветеринарно-санитарным требованиям Монголии.



Также досмотрено 11 автомобилей, 73 партии, 134 тонны подконтрольного Россельхознадзору груза при перевозках внутри страны. Нарушений правил транспортировки железнодорожным транспортом не выявлено, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Бурятии и Иркутской области.



