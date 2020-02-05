Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке выступило с любопытной инициативой
В Бурятии могут открыть для предоставления дальневосточных гектаров территории пригорода Улан-Удэ. Такую инициативу озвучил 3 февраля региональный представитель Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике Василий Елаев на совещании главы Бурятии с институтами развития Дальнего Востока.
- Первый этап показал перспективные направления развития программы и её «узкие места». Считаем, что частичное открытие буферных зон в пригороде Улан-Удэ даст новый импульс освоению земли, – сказал Василий Елаев.
Он также отметил, что территории в пределах инфраструктуры наиболее интересны для освоения, а формирование агломераций позволит строить и восстанавливать инфраструктуру там, где её отсутствие ограничивает территориальное развитие.
Сейчас из действия программы «Дальневосточный гектар» в Бурятии исключена Центральная экологическая зона Байкала, заповедники, нацпарки, другие особо охраняемые природные территории, территории сакральных объектов, зоны экономического благоприятствования, лечебно-оздоровительные местности. Также в зоны «нельзя» включены Северобайкальск, Улан-Удэ и 20-километровая (буферная) зона вокруг него.
К настоящему моменту 1276 человек в Бурятии уже стали получателями «дальневосточных гектаров». На полученных участках люди планируют заниматься преимущественно сельским хозяйством и строить жильё.
Как сообщал «Байкал-Daily», по данным на конец 2019 года, охотнее всего жители Бурятии берут гектары в Кабанском районе.
С 1 февраля 2020 года земля по программе стала доступна для выбора жителям других регионов ДФО, а с 1 августа участки в Бурятии смогут брать все россияне и участники программы добровольного переселения соотечественников из-за рубежа.
Бесплатные гектары предлагают давать в пригороде Улан-Удэ
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