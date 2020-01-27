В Бурятии бизнесмен взял дальневосточный гектар у федеральной трассы

Бизнес, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

По словам предпринимателя, всего за месяц он смог оформить «шикарный участок» возле трассы «Байкал»



Житель Бурятии Влад Александров вместе с семьей и единомышленниками взял землю около села Тресково Кабанского района под реализацию комплексного проекта по обустройству придорожного сервиса и планируют построить мини-отель, кафе, баню, автомобильный технический центр, а также установить рекламные конструкции. О планах предпринимателя сообщило Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике.



- Программа дала нам уникальную возможность – мы взяли землю прямо около федеральной трассы «Байкал». Бесплатно, без бюрократии и без лишних взаимодействий с чиновниками мы сами выбрали интересующую площадку и подали заявления. Всё дистанционно. Теперь у нас есть возможность без лишних затрат и раскачки открыть новый бизнес. Раньше на процедуру приобретения земли потребовалось бы в лучшем случае несколько месяцев, а тут мы смогли взять шикарный участок на «первой линии» всего за один месяц, - поделился получатель «дальневосточного гектара» Влад Александров.



Для реализации своего проекта предприниматели взяли по программе «Дальневосточный гектар» несколько смежных участков суммарной площадью около 18 гектаров. По словам Влада Александрова, это место было выбрано неслучайно – здесь есть линия электропередач и даже водопровод, а неподалёку расположен Свято-Троицкий Селенгинский монастырь XVII века. Таким образом, в планах предпринимателей соединить в своём проекте транспортные возможности места и туристическую привлекательность.



- Сейчас готовим документацию, уже заключили договор на проведение электричества к участку, а летом планируем начать строительство. Наш участок имеет вытянутую форму, и, пока суть да дело, планируем разместить на нём рекламные щиты, - рассказывает Влад.



Программа «Дальневосточный гектар» в Бурятии стартовала с 1 августа 2019 года. Землю на территории региона берут как правило для строительства жилья (43%), сельскохозяйственных проектов (15%) и садоводства (12%), но отмечается высокий показатель интереса к реализации туристических (21%) и предпринимательских (9%) проектов. К середине января 2020 года землю на территории Бурятии получили более 1200 человек.



В настоящее время землю по программе «Дальневосточный гектар» в Бурятии могут получить только жители региона, эта мера специально предусмотрена для того, чтобы люди могли бесплатно взять землю, которой пользовались ранее, которую хорошо знают. Но уже с 1 февраля 2020 года земля по программе станет доступна для выбора жителям других регионов ДФО, а с 1 августа 2020 - всем россиянам и участникам программы добровольного переселения соотечественников.



Напомним, оформление «дальневосточного гектара» проводится бесплатно, через интернет на сайте Федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ». В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года - задекларировать использование участка. К завершению пятилетнего срока пользования гражданин может безвозмездно получить землю в собственность или длительную аренду.







