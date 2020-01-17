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Рособоронэкспорт заказал у Улан-Удэнского авиазавода 119 вертолётов

Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
«Вертолёты авиазавода успешно конкурируют и с американскими и европейскими моделями», - отметил генеральный директор Рособоронэкспорта

Сегодня, 17 января, глава Бурятии Алексей Цыденов встретился с генеральным директором компании «Рособоронэкспорт» Александром Михеевым. На встрече обсудили перспективы сотрудничества Улан-Удэнского авиазавода с Рособоронэкспортом.

- Благодаря Рособоронэкспорту у нас есть стабильный заказ сейчас и на следующий год. На ближайшие годы уже понимаем объём заказа, и эти объёмы достаточны для того, чтобы не только устойчиво функционировать, но и осваивать новые модели вертолётов. Также реализовывается проект самолёта «Байкал». Такое сотрудничество для нас очень важно. Мы приложим все усилия для того, чтобы не подвести наших основных заказчиков, - сказал, отвечая на вопросы журналистов, глава Бурятии Алексей Цыденов.

Глава Бурятии сообщил, что на базе ВСГУТУ совместно с Московским авиационным институтом откроется кафедра по подготовке специалистов авиационного профиля. Такое распоряжение правительства Российской Федерации уже вышло. Также в республике реализуется проект по строительству технопарка.

Александр Михеев, в свою очередь, поблагодарил коллектив авиазавода за успешное выполнение всех контрактов в 2019 году, а также рассказал о заказах на 2020 и последующие годы.

- Хотелось бы отметить, что портфель заказов в рамках исполняемых контрактов Рособоронэкспорта Улан-Удэнским авиазаводом - всего 119 вертолётов на сумму около 1 млрд 900 млн долларов. Это достаточно большой объём обязательств, сроки жёсткие, требования заказчика достаточно серьёзные. Надеемся, что авиазавод выполнит все контракты своевременно с должным качеством. Если говорить о рыночной истории, то сегодня вертолёты, которые производит Улан-Удэ, - это опыт эксплуатации вертолётов в Сирии. Заводом проведены доработки, улучшены лётно-технические характеристики, аэродинамические, бронезащитные, вооружение. В этом плане, конечно, вертолёт - уникальная платформа с возможностью работать и в ночных условиях. Вертолёт успешно конкурирует и с американскими и европейскими моделями, по критериям цена-качество даже превосходит. В дальнейшем мы надеемся, что точки роста будут и будем продвигать все наши вертолёты, которые производит Улан-Удэ, - сказал генеральный директор Рособоронэкспорта.



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