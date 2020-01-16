Границу Бурятии пересекли более 800 тысяч человек

Об этом сообщили в Бурятской таможне



В 2019 году таможенные посты Бурятской таможни оформили более 21,6 тысячи грузового автомобильного и 3755 железнодорожного транспорта. Также оформлено 730 воздушных судов и 532 пассажирских поезда.



Границу Бурятии пересекли 183,5 тысячи легковых автомобилей, 6092 автобуса и более 800 тысяч человек.



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