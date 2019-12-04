Улан-Удэ отдал Бурятии нежилые помещения

Помещения передали бесплатно



В собственности администрации Улан-Удэ находились нежилые помещения по улице Шульца, их общая площадь составляет 141,2 кв. м. По договору, на безвозмездной основе, ими пользовалась Улан-Удэнская городская станция по борьбе с болезнями животных – структура БУ ветеринарии.



Сегодня на сессии Улан-Удэнского горсовета рассмотрели вопрос о передаче недвижимости в республиканскую собственность.



- В администрацию города поступило письмо министерства имущественных и земельных отношений Бурятии о передаче данных помещений в безвозмездное пользование в собственность субъекта Российской Федерации, - сказала и. о. председателя комитета по управлению имуществом и землепользованию администрации Улан-Удэ Наталья Гладкова.



Единогласным решение депутатов здания были переданы в собственность Бурятии на безвозмездной основе. Общая балансовая стоимость помещений составляет 217 978 рублей.

