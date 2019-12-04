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Улан-Удэ отдал Бурятии нежилые помещения

Улан-Удэ отдал Бурятии нежилые помещения
Экономика,  Фото:pixabay.com
Помещения передали бесплатно

В собственности администрации Улан-Удэ находились нежилые помещения по улице Шульца, их общая площадь составляет 141,2 кв. м. По договору, на безвозмездной основе, ими пользовалась Улан-Удэнская городская станция по борьбе с болезнями животных – структура БУ ветеринарии.

Сегодня на сессии Улан-Удэнского горсовета рассмотрели вопрос о передаче недвижимости в республиканскую собственность.

- В администрацию города поступило письмо министерства имущественных и земельных отношений Бурятии о передаче данных помещений в безвозмездное пользование в собственность субъекта Российской Федерации, - сказала и. о. председателя комитета по управлению имуществом и землепользованию администрации Улан-Удэ Наталья Гладкова.

Единогласным решение депутатов здания были переданы в собственность Бурятии на безвозмездной основе. Общая балансовая стоимость помещений составляет 217 978 рублей.
республиканская собственность горсовет Улан-Удэ
 
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