В Бурятии селу, оставшемуся без воды, нужен миллион рублей

Деньги выделят из фонда непредвиденных расходов правительства Бурятии
Как сообщал «Байкал-Daily», село Ардасан Селенгинского района осталось без воды из-за пожара, уничтожившего водонапорную башню. Пожар произошёл 13 ноября. В связи со сложившейся ситуацией 15 ноября администрация Селенгинского района ввела на территории села режим чрезвычайной ситуации.
В результате пожара была уничтожена водонапорная башня, всё электрооборудование, кровля павильона скважины, окна, двери. Кроме этого, значительно повреждены и подлежат частичной замене 2/3 деревянного сруба, трубопроводы и запорная арматура, сообщили в пресс-службе администрации Селенгинского района.
Для восстановления работы скважины необходимо провести разборку завалов, очистку территории и провести восстановительные работы.
Всего без доступа к питьевой воде остались 35 частных домов, с населением 141 человек, и одна начальная школа. В селе имеется шесть несертифицированных скважин в частном секторе.
По состоянию на 12 часов дня 18 ноября, подвоз питьевой воды организован по мере необходимости - основная часть жителей села обеспечена водоснабжением из собственных источников воды. Маломобильным жителям оказывается помощь в доставке питьевой воды до дома. Для своевременного информирования и связи между жителями села и администрацией района создана инициативная группа активистов-сельчан. В их числе, к примеру, директор школы.
На месте обследовано насосное оборудование. В настоящее время ведётся работа по восстановлению временной схемы водоснабжения.
Кроме того, в результате обследования было решено подготовить заявку на получение средств из фонда финансирования непредвиденных расходов правительства Бурятии для проведения аварийно-восстановительных работ. Общая ориентировочная стоимость выполнения работ порядка одного миллиона рублей.
Сегодня состоится заседание по решению вопросов по объёмам и источникам финансирования для проведения аварийно-восстановительных работ.
В Бурятии селу, оставшемуся без воды, нужен миллион рублей
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