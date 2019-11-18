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В Бурятии селу, оставшемуся без воды, нужен миллион рублей

В Бурятии селу, оставшемуся без воды, нужен миллион рублей
Экономика,  Фото:pixabay.com
Деньги выделят из фонда непредвиденных расходов правительства Бурятии

Как сообщал «Байкал-Daily», село Ардасан Селенгинского района осталось без воды из-за пожара, уничтожившего водонапорную башню. Пожар произошёл 13 ноября. В связи со сложившейся ситуацией 15 ноября администрация Селенгинского района ввела на территории села режим чрезвычайной ситуации.

В результате пожара была уничтожена водонапорная башня, всё электрооборудование, кровля павильона скважины, окна, двери. Кроме этого, значительно повреждены и подлежат частичной замене 2/3 деревянного сруба, трубопроводы и запорная арматура, сообщили в пресс-службе администрации Селенгинского района.

Для восстановления работы скважины необходимо провести разборку завалов, очистку территории и провести восстановительные работы.

Всего без доступа к питьевой воде остались 35 частных домов, с населением 141 человек, и одна начальная школа. В селе имеется шесть несертифицированных скважин в частном секторе.

По состоянию на 12 часов дня 18 ноября, подвоз питьевой воды организован по мере необходимости - основная часть жителей села обеспечена водоснабжением из собственных источников воды. Маломобильным жителям оказывается помощь в доставке питьевой воды до дома. Для своевременного информирования и связи между жителями села и администрацией района создана инициативная группа активистов-сельчан. В их числе, к примеру, директор школы.

На месте обследовано насосное оборудование. В настоящее время ведётся работа по восстановлению временной схемы водоснабжения.

Кроме того, в результате обследования было решено подготовить заявку на получение средств из фонда финансирования непредвиденных расходов правительства Бурятии для проведения аварийно-восстановительных работ. Общая ориентировочная стоимость выполнения работ порядка одного миллиона рублей.

Сегодня состоится заседание по решению вопросов по объёмам и источникам финансирования для проведения аварийно-восстановительных работ.






водоснабжение
 
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