В Улан-Удэ инвесторам из Чанчуня предложили строить развлекательные комплексы

Сегодня, 30 октября, в здании администрации Улан-Удэ состоялась встреча с делегацией города-побратима Чанчунь (КНР). Китайских партнёров торжественно встречали хадаками и хлебом-солью.





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Стороны договорились обсудить детали сотрудничества подробнее. Председатель комитета всекитайского собрания народных политических консультаций Чанчуня Ци Юаньфань пригласила улан-удэнскую делегацию в Чанчунь в 2020 году.













Цель встречи – подписание двух протоколов – о сотрудничестве между городами Улан-Удэ и Чанчунь, и протокола намерений сотрудничества между Улан-Удэнским горсоветом депутатов и комитетом всекитайского собрания народных политических консультаций города Чанчунь.- Сегодня мы подписали соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, культурной и туристической сферах. Я думаю, если развивать наши связи, то это будет выгодно всем, тем более мы являемся города-побратимами. Сегодня впервые избранные депутаты провели международную встречу, для нас это важный опыт. Гости прогулялись по центру города и остались очень довольны, - рассказал председатель Улан-Удэнского горсовета Чимит Бальжинимаев.На встрече стороны договорились укреплять двустороннее сотрудничество в областях трансграничной электронной торговли, сельского хозяйства, инфраструктурного строительства, науки и информационных технологий. Также города договорились активно содействовать культурному сотрудничеству городов и усилить его в области туризма.- Я бы хотел обозначить несколько точек нашего возможного сотрудничества: во-первых, возможность посетить жителями Чанчуня озеро Байкал. Мы готовы встречать вас в качестве туристов и в качестве инвесторов, которые будут готовы строить у нас развлекательные комплексы и гостиницы. У нас есть преимущество – наш аэропорт «Байкал» имеет пятую степень свободы, поэтому вам будет удобно развивать логистические центры. Во-вторых, у нас есть возможность поставлять на рынки вашего города и на рынки Китая экологически чистую продукцию. Есть возможность развивать работу с лесом. Также в Улан-Удэ есть фабрика по обработке нефрита, а насколько я знаю, для вас нефрит представляет национальный интерес, - сообщил на встрече мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.