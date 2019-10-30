В Бурятии открыли три солнечных электростанции

29 октября в Бурятии состоялась торжественная церемония пуска трёх солнечных электростанций в Кабанском, Тарбагатайском и Кяхтинском районах. Каждая из построенных станций состоит из порядка 48 тысяч солнечных модулей и в год будет вырабатывать около 20 млн кВт*ч, что эквивалентно годовому потреблению энергии 25 тысяч жителей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
- У нас очень много солнца, и надо использовать те природные преимущества, которые у нас есть. Солнечные электростанции – это снижение выбросов углекислого газа до 10 000 тонн в год. Это пойдёт на пользу экологии нашей республики и уникальной экосистемы озера Байкал, - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.
Три солнечные электростанции общей мощностью 45 МВт построены дочерним российским обществом консорциума GILDEMEISTER Energy Solutions GmbH (Германия) и LSG Group (Австрия). Строительство объектов началось в июне 2019 года.
- Строительство шло быстрыми темпами, так как нужно было успеть произвести все работы до холодов. Мы довольны проделанной работой, благодарим региональные власти за оказанную нам всестороннюю поддержку и готовы в будущем приносить пользу региону, - сказала управляющий директор GREEN SOURCE Consulting GmbH Анна Хофманн.
На новых солнечных электростанциях в республике уже появились около 20 высокотехнологичных рабочих мест, где заняты местные специалисты.
- Построенные солнечные электростанции улучшат качество электроснабжения в регионе: будут снижены нагрузки на сетевую инфраструктуру, оптимизированы перетоки электроэнергии. Главные плюсы для республики от реализации данных проектов - новые рабочие места и дополнительные налоги, - отметил зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников.
Для бюджета Бурятии дополнительные поступления только в виде налога на имущество составят совокупно более 50 млн рублей в год.
В 2017 году была построена Бичурская солнечная электростанция установленной мощностью 10 МВт, которая стала первой для республики. ГК «Хевел» также в 2019 году завершает строительство солнечной электростанции в Хоринском районе мощностью 15 МВт. К концу года в республике будет действовать пять солнечных электростанций.
В 2020-2022 годах планируется построить еще две солнечные электростанции – Торейскую мощностью 45 МВт и Джидинскую мощностью 30 МВт. Таким образом, совокупная мощность проектов строительства солнечных электростанций к 2022 году составит 145 МВт.