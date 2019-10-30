В Бурятии открыли три солнечных электростанции

- Строительство шло быстрыми темпами, так как нужно было успеть произвести все работы до холодов. Мы довольны проделанной работой, благодарим региональные власти за оказанную нам всестороннюю поддержку и готовы в будущем приносить пользу региону, - сказала управляющий директор GREEN SOURCE Consulting GmbH Анна Хофманн.



