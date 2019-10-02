На лыжно-биатлонном комплексе «Ангарский» ведётся строительство второй очереди
Модернизация комплекса продолжается. В этом году будет построено второе помещение площадью 750 квадратных метров. На данный момент проведены фундаментные работы. Фундамент выполнен в виде винтовых свай. На текущей неделе подрядная организация приступает к сборке двухэтажного здания из модульных конструкций, сообщает пресс-служба администрации Ангарска.
- Объём финансирования – 20 миллионов рублей. Депутаты поддержали этот проект, выделили средства. Уже 1 ноября здание должно быть запущено в эксплуатацию. В настоящий момент наши юные лыжники занимаются в стесненных условиях. А мы видим результаты ребят. Они, безусловно, лучшие. Вторая очередь и полное завершение строительства комплекса, каким он предполагался по проекту, откроет новые возможности для наших спортсменов и привлечет еще ребят, – отметил мэр Ангарска Сергей Петров.
По завершению строительства общая площадь помещений лыжно-биатлонного комплекса вырастет в 2,5 раза. После объединения нового и существующего модулей весь первый этаж будут использовать любители лыжного спорта. Там будут расположены холл, санузлы, душевые, раздевалки, буфет и медпункт. Второй этаж зданий будет предназначен для спортсменов.
На трассах комплекса «Ангарский» тренируются порядка 300 детей, занимающихся лыжными гонками.
В Ангарске строят новое здание для лыжников и биатлонистов
Экономика, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Заменой восьмого пролетного строения завершился основной этап реконструкции железнодорожного моста через реку Селенга на участке Татаурово – Мостовой в Бурятии
На лыжно-биатлонном комплексе «Ангарский» ведется строительство второй очереди
Проезжую часть расширят с 7 до 8 метров
Деньги пойдут на создание Центра ядерной медицины и на капитальный ремонт 17 социальных объектов
Студенты смогут работать на новых 3D-принтерах и сканерах, станках, квадрокоптерах и другом оборудовании
Жители нескольких сёл этого района платят за электроэнергию в несколько раз больше установленного тарифа
Экономика, 30.09.2019
Переписчики будут ходить по домам с планшетами
Деньги пойдут на развитие местной социальной и инженерной инфраструктуры
Таких больных на учёте состоит 467 человек
Стоимость бензина растёт
Снизились цены на картофель, капусту, морковь и лук
Снижение ставки оплаты с 1331 рублей на 1 тыс кубических метров до 636 рублей для Гусиноозёрской ГРЭС произойдет с 1 января 2020 года
Дополнительные выплаты для привлечения молодых специалистов начнут действовать в следующем году
Годовая инфляция в Дальневосточном федеральном округе в августе 2019 года осталась на уровне июля – 4,9%
Проектом предусмотрено футбольное поле, беговые дорожки и ямы для прыжков