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В Ангарске строят новое здание для лыжников и биатлонистов

В Ангарске строят новое здание для лыжников и биатлонистов
Экономика,  Фото:pixabay.com
На лыжно-биатлонном комплексе «Ангарский» ведётся строительство второй очереди

Модернизация комплекса продолжается. В этом году будет построено второе помещение площадью 750 квадратных метров. На данный момент проведены фундаментные работы. Фундамент выполнен в виде винтовых свай. На текущей неделе подрядная организация приступает к сборке двухэтажного здания из модульных конструкций, сообщает пресс-служба администрации Ангарска.

- Объём финансирования – 20 миллионов рублей. Депутаты поддержали этот проект, выделили средства. Уже 1 ноября здание должно быть запущено в эксплуатацию. В настоящий момент наши юные лыжники занимаются в стесненных условиях. А мы видим результаты ребят. Они, безусловно, лучшие. Вторая очередь и полное завершение строительства комплекса, каким он предполагался по проекту, откроет новые возможности для наших спортсменов и привлечет еще ребят, – отметил мэр Ангарска Сергей Петров.

По завершению строительства общая площадь помещений лыжно-биатлонного комплекса вырастет в 2,5 раза. После объединения нового и существующего модулей весь первый этаж будут использовать любители лыжного спорта. Там будут расположены холл, санузлы, душевые, раздевалки, буфет и медпункт. Второй этаж зданий будет предназначен для спортсменов.

На трассах комплекса «Ангарский» тренируются порядка 300 детей, занимающихся лыжными гонками.
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