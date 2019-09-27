Снизились цены на картофель, капусту, морковь и лук
По данным статистики, за прошедшую неделю в Улан-Удэ наибольший рост цен из продовольственных товаров отмечен на огурцы на 28,55 руб. или 38,3 %, помидоры на 3,85 руб. или 4,9 %, крупу гречневую на 0,84 руб. или 1,8 %.
Между тем, наибольшее снижение цен отмечено на картофель, капусту, морковь и лук в среднем на 1,85 руб. или 6,1 %, свинину (кроме бескостного мяса) на 4,69 руб. или 1,9 %, яйцо куриное на 1,09 руб. или 1,6 %.
В Чите наибольший рост цен наблюдался на чай черный байховый на 59,93 руб. или 7,3 %, пшено на 1,86 руб. или 2,2 %. Наибольшее снижение цен отмечено на овощную продукцию (картофель, капусту, лук, огурцы, помидоры) в среднем на 2,27 руб. или 5 %, молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2 % жирности на 2,98 руб. или 3,9 %, рыбу замороженную неразделанную на 3,96 руб. или 1,9 %.
В Иркутске наибольший рост цен наблюдался на огурцы на 26,65 руб. или 55,5 %, молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2 % жирности на 2,07 руб. или 2,8 %, творог жирный на 5,89 руб. или 2,1 %. Наибольшее снижение цен отмечено на овощную продукцию (картофель, капусту, лук, морковь, помидоры) в среднем на 1,51 руб. или 4,2 %, пшено на 2,85 руб. или 4,1 %, сахар на 0,67 руб. или 1,5 %.
По информации администрации Улан-Удэ
В Улан-Удэ огурцы подорожали на 28 рублей
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