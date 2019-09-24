Пострадавшим от паводков в Бурятии выплатили более 6 миллионов

Материальную помощь получили 612 жителей двух районов



Жителям пострадавших от летних паводков Джидинского и Заиграевского районов Бурятии выплатили 6,12 миллионов. Выплаты произведены из резервного фонда правительства республики. Единовременную материальную помощь получили 612 человек, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.



Этим летом Бурятию минули сильные наводнения, вроде того, что обрушилось на соседнюю Иркутскую область. Однако в республике было подтоплено

915 домов и 240 приусадебных участков в 15 населённых пунктах Закаменского, Заиграевского, Иволгинского, Джидинского, Кяхтинского, Селенгинского, Тарбагатайского районов Бурятии и Улан-Удэ.



Что было сделано



Этим летом было размыто 15 участков автомобильных дорог республиканского и местного значения.



В Закаменском районе была проведена зачистка и отсыпка дорожного полотна, установлены информативные знаки. Проведены восстановительные работы по укреплению дамбы.



В Заиграевском районе расчищено русло ручья Дабаты протяжённостью 2 км, отсыпана защитная дамба по кромке подтопления, а также расширена пропускная способность каналов для стока ливневых вод на мостовом переходе через ручей Дабаты на ул. Санжиева во избежание случаев повторного подтопления. Также, для предотвращения острых кишечных инфекций среди жителей пострадавших участков была проведена вакцинация. Всего было вакцинировано 80 человек, в том числе 26 детей.



В Иволгинском районе отсыпана береговая линия протоки Степная и р. Селенга. Администрация оказала единовременную материальную помощь пострадавшим жителям из собственных средств.



В Джидинском, Курумканском и Окинском районах для восстановления движения автотранспорта были проведены аварийно-восстановительные работы. В Северо-Байкальском районе восстановлена частично разрушенная дамба в селе Холодное. В Селенгинском районе для устройства защитной насыпи завезено более 1,5 тысяч кубометров скальной породы. В Тарбагатайском районе очищены водопропускные трубы от селевых потоков.













