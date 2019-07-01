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24 тысячи жителей Иркутской области получат 10 тысяч рублей из-за паводка

24 тысячи жителей Иркутской области получат 10 тысяч рублей из-за паводка
Экономика, 
Деньги жителям выдают наличными

Единовременную материальную помощь получат около 24 тысяч жителей трёх подтопленных районов Иркутской области. Об этом сообщили в пресс-служба областного правительства.

Списки людей, имеющих право на получение единовременной материальной помощи, формируются на основании сведений, которые предоставляют главы муниципальных образований. По их данным, в подтопленных территориях Тайшетского, Тулунского и Нижнеудинского районов пострадало около 24 тысячи человек. Сотрудники министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области формируют списки пострадавших граждан и предоставляют выплаты.

Размер единовременной материальной помощи составляет 10 тысяч рублей на одного человека, постоянно проживающего в жилом помещении.

Деньги жителям выдают наличными, потому как у людей нет возможности использовать банковские карты. По состоянию на 18:00 30 июня, выплату получили 340 человек. Из них 100 человек - в Тайшетском районе, 150 - в Тулунском районе, 90 человек в Нижнеудинске.

Сегодня деньги отправлены вертолётом в административный центр Тофаларии - поселок Алыгджер, где материальную помощь смогут получить более 500 человек.

Поручение начать выплаты, не дожидаясь полного составления и выверки списков пострадавших, во время совещания в Братске дал президент Владимир Путин.

662 млн рублей выделены из бюджета России. Деньги уже поступили в бюджет региона. Они пойдут также на оказание финансовой помощи пострадавшим в связи с утратой имущества первой необходимости: по 50 тысяч рублей на человека, за полностью утраченное имущество - 100 тысяч рублей на каждого члена семьи. Эти средства начнут выплачивать после завершения чрезвычайной ситуации, когда станет возможно оценить масштабы потерь.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Иркутской области подтоплено 53 населённых пунктов и больше 4 тысяч домов. В зоне бедствия – Нижнеудинский, Чунский, Тайшетский, Тулунский и Зиминский районы. Самая тяжёлая ситуация была в городе Тулун, где прорвало дамбу и передвигаться стало возможно только на лодке. В пострадавших районах спасатели эвакуируют людей с воздуха и на лодках.
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