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В Иркутской области заменят 184 лифта

В Иркутской области заменят 184 лифта
Экономика,  Фото:pixabay.com
Работы пройдут в четырёх районах

В 2019 году в Иркутской области запланирована замена 184 лифтов в четырех муниципальных образованиях. Наибольший объем работ пройдет в Братске, где предусмотрено провести замену лифтового оборудования в 25 домах (106 лифтов), сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

В 2018 году в региона была произведена замена 442 лифтов в 157 многоквартирных домах в восьми муниципальных образованиях. Этот объем работ в пять раз превышал объем аналогичных работ, выполненных в 2017 году – 85 лифтов.

К 1 января 2019 года были завершены работы по 329 лифтам в 132 домах. Работы по 113 лифтам в 25 домах в Иркутске, Ангарске, Саянске были выполнены в январе-марте 2019 года.

Для ввода лифта в эксплуатацию управляющей организации необходимо получить акт допуска лифта в эксплуатацию от Ростехнадзора. После замены лифтов в Ангарске, Усолье-Сибирском, Усть-Куте имели место отдельные проблемы с получением акта допуска лифта в эксплуатацию из-за несвоевременной подачи управляющими организациями необходимого пакета документов в Ростехнадзор.

Сегодня все 442 лифта в 157 домах запущены.

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно иркутянка отсудила компенсацию за травмы в «сошедшем с ума» и сорвавшемся вниз лифте.

лифт
 
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